Musicie zobaczyć te zdjęcia! Jak zmieniał się Mateusz Bieniek?

Bieniek swoją seniorską karierę rozpoczął w 2013 roku, kiedy to został zawodnikiem zespołu Effector Kielce. W klubie ze stolicy województwa świętokrzyskiego występował przez trzy lata. W 2016 roku przeniósł się do drużyny ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. To właśnie z tym zespołem sięgnął po największe sukcesu.

ZOBACZ TAKŻE: Jak zmieniał się Fabian Drzyzga? (ZDJĘCIA)

Występując w ZAKSIE dwa razy wygrał mistrzostwo Polski (2017, 2019). Sięgnął również po wicemistrzostwo kraju (2018) a także dwukrotnie po Puchar Polski (2017, 2019).

Później środkowy postanowił spróbować swoich sił zagranicą. W 2019 roku przeniósł się do ekipy Cucine Lube Civitanova. Z zespołem z Półwyspu Apenińskiego wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata (2019) oraz Puchar Włoch (2020).

Po krótkiej przygodzie we Włoszech Bieniek wrócił do Polski, gdzie dołączył do PGE Skry Bełchatów, w której grał od lipca 2020 roku do czerwca 2023 roku. W nadchodzącym sezonie mierzący 210 centymetrów siatkarz reprezentować będzie barwy Aluron CMC Warty Zawiercie.

Bieniek jest również jedną z największych gwiazd siatkarskiej reprezentacji Polski. Z ekipą Biało-Czerwonych sięgnął między innymi po mistrzostwo świata (2018), a także złoty medal Ligi Narodów (2023).

Wiadomo, że środkowy nie wystąpi już w żadnym meczu trwającego właśnie sezonu reprezentacyjnego. Wszystko przez kontuzję, której urodzony w 2014 roku siatkarz doznał podczas finału Ligi Narodów.

Jak zmieniał się Mateusz Bieniek? Zobacz galerię

AA, Polsat Sport