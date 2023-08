Natalia Kaczmarek: Cały czas chodziło za mną widmo Eugene

Polska lekkoatletka wciąż miała bowiem w pamięci występ na mistrzostwach świata w Eugene, podczas których zajęła z czasem 51,34 s piąte miejsce w półfinale i nie zakwalifikowała się do walki o medale.

- Przyjechałam tu z myślą o podium, mój trener też we mnie wierzył, ale nie chciałam nakładać na siebie niepotrzebnej presji. Chodziło za mną widmo Eugene, bo bardzo chciałam być w tamtym finale i uważam, że było mnie na to stać, a to się nie udało, więc w tym roku unikałam mediów, nie chciałam o tym za bardzo rozmawiać, żeby skupić się tylko na biegu i udało się, jest medal - powiedziała wicemistrzyni świata.

Srebro Kaczmarek to pierwszy polski medal w biegu na 400 metrów kobiet w 40-letniej historii MŚ w lekkoatletyce. Sama Kaczmarek w finałowym biegu uzyskała trzeci czas w karierze.

- Tutaj tak naprawdę nie biega się po rekordy życiowe. To znaczy byłoby super, gdyby on był, ale to jest bieg na miejsca. On był naprawdę szalony, dla mnie trochę za szybki i myślałam tylko o tym, żeby pobiec po medal - zakończyła Natalia Kaczmarek.

Złoto w biegu na 400 metrów wywalczyła w Budapeszcie Marileidy Paulino z Dominikany (48,76 s), a brąz - Sada Williams z Barbadosu (49,60 s).

RI, Polsat Sport