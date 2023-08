Przed nami gala FEN 49. Organizacja po raz drugi w swojej historii zawita do Mrągowa. W walce wieczoru dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia w kategorii półśredniej. Rękawice skrzyżują Kamil Kraska (9-2, 3 KO, 5 Sub) i Adrian Zieliński (23-12, 7 KO, 6 Sub). Transmisja gali FEN 49 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Zwycięzca main eventu gali w Mrągowie znacząco przybliży się do tego, by ponownie stanąć do walki o pas. Przypomnijmy, że Kraska i Zieliński mieli już okazję walczyć o tytuł w wadze półśredniej. Obaj w pojedynkach mistrzowskich musieli jednak uznać wyższość Cezarego Oleksiejczuka. Niemniej jednak jeden i drugi zdążyli już wrócić na zwycięskie tory.

Na FEN 44 w Ostrowie Wielkopolskim Kraska zmierzył się z Leandro Barbosą. Przed własną publicznością 25-latek nie zawiódł i pokonał Brazylijczyka przez poddanie w trzeciej rundzie. Z kolei Zieliński wystąpił na FEN47. Na gali w Ostródzie olsztynianin pokonał na punkty Maxima Grabovicha.

Wynik tego starcia będzie kluczowy dla przyszłości kategorii półśredniej FEN. Warto wspomnieć, że tydzień później w Gliwicach dojdzie do walki Mansura Abdurzakova z Piotrem Poniedziałkiem. Niewykluczone, że w przyszłości dojdzie do pojedynku zwycięzców obu potyczek.

Ponadto w Mrągowie zobaczymy Bartosza Szewczyka (5-2-1, 3 KO, 1 Sub), który chce wrócić na zwycięskie tory. Jego rywalem będzie Ederson Cristian Macedo (11-7, 2 KO, 9 Sub). Łącznie na kibiców czeka dziewięć walk.

Transmisja gali FEN 49 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 18:45) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

Karta główna:

77,1 kg: Adrian Zieliński (23-12) vs. Kamil Kraska (9-2)

93,0 kg: Bartosz Szewczyk (5-2-1) vs. Cristian Macedo (11-7)

61,2 kg: Piotr Kamiński (6-4) vs. Vitaliy Yakimenko (5-1)

120,2 kg: Damian Bujkowski (2-2) vs. Robert Maruszak (3-2)

83,9 kg: Mateusz Sosnowski (4-1) vs. Tobiasz Lewandowski (2-3)

85,0 kg: Karol Łasiewicki vs. Patryk Szyszko – walka w formule K-1

Karta wstępna:

70,3 kg: Hubert Sulewski (4-3-1) vs. Dawid Borzęcki (3-1)

93,0 kg: Adam Kowalski (0-0) vs. Jakub Owczarek (2-0)

65,8 kg: Julia Żelazek vs. Dominika Chrzyptowicz – walka na zasadach semi-pro

mtu, Polsat Sport