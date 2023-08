Motiejunas, Almeida i Cavars, czyli znajomi z polskich parkietów na MŚ koszykarzy

W rozpoczynających się w Manili, Dżakarcie i na Okinawie 19. mistrzostwach świata koszykarzy zabraknie Polaków, którzy grali w mundialu 2019 w Chinach, ale będzie kilku zawodników znanych z parkietów ekstraklasy. To m.in. Litwin Donatas Motiejunas, mistrz Polski z Asseco Prokomem Gdynia z 2012 r.

Motiejunas prosto z Gdyni trafił do NBA i spędził na parkietach najlepszej ligi świata pięć sezonów - ma na koncie 251 meczów w rozgrywkach za oceanem. Potem występował w lidze chińskiej, a od dwóch lat reprezentuje barwy euroligowego AS Monaco, tegorocznego uczestnika turnieju Final Four.

Kolegą reprezentacyjnym 32-latka jest starszy o rok Eimantas Bendzius, który w sezonie 2014/2015 grał w Treflu Sopot. Innym uczestnikiem MŚ związanym przed laty z sopockim klubem jest reprezentant Sudanu Południowego Nuni Omot (2020/21).

W czempionacie globu wystąpi także dwóch byłych zawodników Anwilu Włocławek - Słoweniec Ziga Dimec (2021/22) oraz 34-letni Ivan Almeida z Republiki Zielonego Przylądka, który z klubem z Kujaw zdobył dwa złote medale MP w 2018 i 2019 roku. Był też MVP finałów w 2019 r. oraz najlepszych graczem sezonu zasadniczego w 2018 r. We Włocławku spędził w sumie blisko cztery lata.

W ostatnim sezonie na parkietach Energa Basket Ligi punkty zdobywali dwaj Łotysze - środkowy kadry Klavs Cavars (Polski Cukier Start Lublin, a wcześniej Astoria Bydgoszcz) oraz skrzydłowy Aivars Skele. Tylko ten drugi pozostanie w Polsce i ponownie zagra w Arged BM Stali Ostrów Wlkp. Cavars wybrał ligę japońską. Łotwa w mundialu wystąpi po raz pierwszy.

Dla Polaków start w MŚ 2019 w Chinach był drugim w historii i pierwszym od 1967 r. Prowadzeni przez trenera Mike’a Taylora biało-czerwoni zajęli w Pekinie sensacyjnie ósme miejsce w stawce 32 drużyn.

KN, PAP