Lider pokonany! Legia Warszawa górą w hicie kolejki

Przyjezdni świetnie weszli w to spotkanie i głównie dzięki Luke'owi Petraskowi prowadzili 0:8. Zareagował na to Ray Cowels, ale po późniejszej kolejnej trójce Petraska różnica wzrosła do 11 punktów. Legia krok po kroku zaczęła jednak odrabiać straty - po trafieniu Lorena Jacksona przegrywała już tylko punktem! Ostatecznie dzięki zagraniu Tomasa Kyzlinka po 10 minutach było 23:26.

Jackson zaraz na początku drugiej kwarty zmieniał sytuację na korzyść ekipy z Warszawy. Włocławianie mogli liczyć na trójki Kamila Łączyńskiego oraz Amira Bella i później uciekali na osiem punktów. Gospodarze znowu odpowiedzieli - tym razem serią 14:0 i po trafieniach Christiana Vitala byli już lepsi! Ostatecznie po rzutach wolnych Marcela Ponitki pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:40.

Josip Sobin zaraz na początku trzeciej kwarty dawał ekipie trenera Marka Popiołka nawet 12 punktów przewagi. Amir Bell starał się na to reagować, ale jego akcje w tym momencie nie wystarczały. Późniejsze trójki Tomasa Kyzlinka i Victora Sandersa pozwoliły na nawiązanie rywalizacji. Nie do zatrzymania był jednak Christian Vital - dzięki niemu Legia ciągle była na prowadzeniu. Po akcji Raya Cowelsa po 30 minutach było 76:69.

W kolejnej części meczu ważnym graczem był Tyran De Lattibeaudiere, ale po trójce Kyzlinka włocławianom brakowało tylko pięć punktów. W kluczowym momentach gospodarze mogli liczyć na Arica Holmana oraz Christiana Vitala. Ostatecznie Legia zwyciężyła 96:87!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Christian Vital z 30 punktami, 6 zbiórkami i 3 asystami. Luke Petrasek zdobył dla gości 29 punktów i 6 zbiórek.

ORLEN Basket Liga - 29. kolejka

Legia Warszawa - Anwil Włocławek 96:87 (23:26, 25:14, 28:29, 20:18)

Legia: Christian Vital 30, Aric Holman 13, Marcel Ponitka 11, Loren Jackson 8, Raymond Cowels III 8, Tyran De Lattibeaudiere 8, Grzegorz Kulka 7, Josip Sobin 6, Dariusz Wyka 5;

Anwil: Luke Petrasek 29, Tomas Kyzlink 20, Victor Sanders 13, Amir Bell 10, Janari Joesaar 9, Kamil Łączyński 3, Jakub Garbacz 3, Ziga Dimec 0, Mateusz Kostrzewski 0.

PLK.PL