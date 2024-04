Zasłużony reprezentant Polski kończy karierę. Wiemy, kiedy rozegra ostatni mecz

Aaron Cel urodził się 4 marca 1987 roku w Orleanie. Ma podwójne obywatelstwo - polskie i francuskie. Zdecydował się na reprezentantowanie "Biało-Czerwonych".

W koszulce z orzełkiem na piersi Cel wystąpił 108 razy. Zdobył dla kadry 736 punktów. Był członkiem drużyny między innymi podczas mistrzostw świata w 2019 roku, a także mistrzostw Europy w 2015, 2017 i 2022 roku.



Cel skończył w marcu 37 lat. Od końcówki 2022 roku nie występuje już w reprezentacji. Sam poinformował selekcjonera Igora Milicicia, że chce oddać swoje miejsce młodszym koszykarzom.



Teraz doświadczony skrzydłowy postanowił zakończyć także karierę klubową. W specjalnym wideo - opublikowanym na koncie Arriva Polski Cukier Twarde Pierniki Toruń w serwisie X.com - poinformował o tej decyzji kibiców.



- Witajcie, drodzy kibice. Postanowiłem wam nagrać wiadomość, ponieważ nadszedł dla mnie czas, by się z wami pożegnać. Po siedmiu latach w barwach Twardych Pierników, postanowiłem zakończyć swoją piękną i długą karierę. Był to naprawdę wielki zaszczyt dla mnie móc pisać historię tego wspaniałego klubu i w niedzielę rozegram swój ostatni mecz na Arena Toruń. Mam nadzieję, że się z wami zobaczę. Dziękuje wam za wszystko i do zobaczenia - powiedział Cel.



W niedzielę ekipa z Torunia podejmie King Wilki Morskie Szczecin. Wtedy Cel pożegna się ze swoimi kibicami. Niespełna tydzień później - w sobotę 27 kwietnia - Twarde Pierniki rozegrają jeszcze mecz w ramach ostatniej kolejki Orlen Basket Ligi. Ich rywalem będzie Anwil Włocławek. Na awans do play-offów ekipa z województwa kujawsko-pomorskiego nie ma już szans.