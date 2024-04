Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się w środę 17 kwietnia. Najpierw Asseco Resovia podejmie Jastrzębski Węgiel, natomiast później Projekt Warszawa stanie naprzeciwko drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie. W przededniu tych kluczowych spotkań ekipa z Jastrzębia-Zdroju przekazała bardzo ważną informację.

Jak można dowiedzieć się z profilu Jastrzębskiego Węgla na Instagramie, decyzję w sprawie swojej przyszłości podjął kapitan mistrza Polski. Okazało się, że Benjamin Toniutti przedłużył swój kontrakt z zespołem z PlusLigi. Francuz ma reprezentować zeszłorocznych finalistów Ligi Mistrzów jeszcze w sezonie 2024/2025.

- Z pewnością, kiedy klub pragnie cię zatrzymać na kolejny rok, to według mnie oznacza to coś ważnego dla klubu. Kiedy czujesz to, że komuś na tobie zależy na kontynuacji współpracy, to ma to swoją wymowę. Było dla mnie ważne, że klub zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy zostałbym na kolejny rok. Poza tym, sam chciałem zostać w Jastrzębskim Węglu. To jest topowy klub w Polsce, Europie i na świecie. Ważnym krokiem było też to, że zaczęto przedłużać umowy z topowymi zawodnikami, jak Tomasz Fornal i Norbert Huber. Więc zachowujemy trzon tego zespołu. Uważam, że nadal mamy wszystko, by wspólnie napisać historię tego Klubu. Czuję się w Polsce dobrze, komfortowo. Organizacja tutaj jest na najwyższym poziomie i wciąż jestem głodny zwycięstw, trofeów, tworzenia historii tego klubu. Dlatego właśnie zdecydowałem się kontynuować swoją przygodę z Jastrzębskim Węglem - powiedział siatkarz cytowany na oficjalnej stronie polskiego klubu.

Toniutti reprezentuje Jastrzębski Węgiel od początku października 2021 roku. Wcześniej złoty medalista igrzysk olimpijskich w Tokio grał w zespole Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.