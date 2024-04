Zamieszanie wokół siatkarza. "Nie wrócę do reprezentacji"

Brazylijczyk w grudniu 2021 roku uciekł ze swojego klubu Callipo Sport bez poinformowania kogokolwiek. Krótki komentarz w mediach społecznościowych nie załatwił całej sprawy, a siatkarzowi groziła duża kara. Na początku lutego Souza po raz kolejny przekazał wiadomość tym samym kanałem informacyjnym. Tym razem chodziło o... powrót do treningów z powodu tęsknoty za siatkówką.

Wówczas jeden z najbardziej znanych siatkarskich dziennikarzy Gian Luca Pasini stwierdził, że Souzie mogło chodzić o zwiększenie szansy na występ na mistrzostwach świata. Okazało się jednak, że Souza postanowił przerwać swoją karierę reprezentacyjną na rzecz udziału w popularnym programie rozrywkowym.

W nocy z poniedziałek na wtorek (czas polskiego) Souza opublikował na Instagramie wpis, w którym dementuje pojawiające się plotki o rzekomym powrocie do reprezentacji Brazylii.

"Przed chwilą ukazała się wiadomość o moim powrocie do reprezentacji. Nie wiem dlaczego to napisali, ale to nie jest prawda. Chciałbym poinformować, że odmówiłem powrotu do kadry. Moja decyzja sprzed dwóch lat nie ulegnie już zmianie. Nie wrócę do reprezentacji. Dziękuję wszystkim, z którymi grałem i pracowałem w kadrze na przestrzeni ostatnich lat, ale ten etap jest już dla mnie definitywnie zamknięty" - napisał w poście Souza.

Reprezentacja Brazylii weźmie udział w rozpoczynającej się w maju Lidze Narodów. W fazie interkontynentalnej "Canarinhos" 8 czerwca w Japonii zmierzą się z "Biało-Czerwonymi".