Co za przedsmak play-offów! Arged BM Stal lepsza od Anwilu

Spotkanie na początku było bardzo wyrównane i toczyło się w rytmie "kosz za kosz". Po późniejszych akcjach Luke'a Petraska i Amira Bella goście mieli mimo tego cztery punkty przewagi. Po chwili jednak do remisu doprowadzał Laurynas Beliauskas. Ostatecznie po trafieniach Rodneya Chatmana i Michała Chylińskiego po 10 minutach było 18:14 dla ostrowian.

W drugiej kwarcie zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza ciągle był bardzo blisko, a po zagraniu Mateusza Kostrzewskiego był już remis. Po chwili przewagę dawał aktywny Bell. To nie trwało jednak długo, ponieważ do wyrównania doprowadzali Silins oraz Beliauskas. Kolejne trafienie Litiwna sprawiło, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:38.

Pierwsze punkty w trzeciej kwarcie zobaczyliśmy dopiero po czterech minutach - niemoc przerwał Jakub Garbacz i doprowadził do remisu. Zespół trenera Andrzeja Urbana mógł liczyć po chwili na Łotyszy: Aigarsa Skele i Ojarsa Silinsa. Włocławianie znowu odrabiali straty, a po akcji Amira Bella wracali na prowadzenie. Ostatecznie po rzutach wolnych Luke'a Petraska po 30 minutach było 53:55.

Gospodarze w kolejnej części meczu nadal byli niezwykle blisko. Tomasz Gielo sprawiał, że był remis, a przewagę dawał Nemanja Djurisić. Po późniejszej trójce Silinsa różnica wynosiła sześć punktów. Do samego końca sytuacja była niezwykle zacięta. Na około 30 sekund przed końcem po mocnym wsadzie Petraska brakowało tylko dwóch punktów do remisu. Po chwilę piłkę przechwycił Victor Sanders i doprowadził do remisu! W ostatniej akcji nie trafił Skele, a to oznaczało dogrywkę!

Dodatkowy czas gry nadal był bardzo wyrównany. Trójki trafiali Laurynas Beliauskas i Kamil Łączyński, ale w końcówce po akcji Nemanji Djurisicia to ostrowianie byli lepsi o trzy punkty. Później ta różnica wzrosła nawet do siedmiu po rzutach wolnych Davida Brembly'ego. Rzutami z dystansu odpowiedzieli jeszcze Petrasek i Łączyński! Później rzut wolny dołożył Gielo. Bohaterem mógł zostać Kyzlink, ale nie trafił z 10 metrów, a to oznaczało zwycięstwo Arged BM Stali 89:87!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Aigars Skele z 20 punktami i 8 asystami. Luke Petrasek zdobył dla gości 24 punkty i 12 zbiórek.

ORLEN Basket Liga - 28. kolejka

Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Anwil Włocławek 89:87 po dogrywce (18:14, 23:24, 12:17, 21:19 - 15:13)

Stal: Aigars Skele 20, Ojars Silins 19, Laurynas Beliauskas 17, Tomasz Gielo 11, Nemanja Djurisic 8, David Brembly 6, Rodney Chatman 4, Michał Chyliński 3, Krzysztof Sulima 1, Wiktor Sewioł 0;

Anwil: Luke Petrasek 24, Amir Bell 16, Victor Sanders 11, Jakub Garbacz 10, Janari Joesaar 8, Kamil Łączyński 6, Mateusz Kostrzewski 6, Ziga Dimec 3, Tomas Kyzlink 3, Maciej Bojanowski 0, Igor Wadowski 0.

