Emocje do ostatniej sekundy! Legia Warszawa górą w Szczecinie

Trochę lepiej na początku radzili sobie goście, którzy po zagraniu Christiana Vitala mieli cztery punkty przewagi. Później do remisu doprowadzał Andrzej Mazurczak. Legia po chwili znowu miała inicjatywę w ataku - świetna akcja 2+1 Arica Holmana sprawiała, że była lepsza o siedem punktów. Gospodarze nie potrafili dostosować się do wysokiego tempa rywali w ataku. Tyran De Lattibeaudiere ustalił wynik po 10 minutach na 15:26.

Drugą kwartę King rozpoczął od serii 8:0 i po dwóch trójkach Matta Mobleya zbliżał się na trzy punkty. Kolejne wyrównanie zapewniał Mazurczak. To nie był koniec, bo po chwili wsad Morrisa Udeze dawał już prowadzenie szczecinianom! Przyjezdni długo nie mogli wrócić do swojej gry, ale do kolejnego remisu doprowadzał Christian Vital. Ostatecznie po rzutach wolnych Arica Holmana po pierwszej połowie było 40:42.

W trzeciej kwarcie obie drużyny miały problemy z rozkręceniem się w ataku. Dopiero po późniejszych akcjach Lorena Jacksona i Christiana Vitala goście uciekali na pięć punktów. Zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nie był w stanie na to odpowiedzieć, natomiast po zagraniu Arica Holmana różnica wzrosła do 10 punktów. Dzięki akcjom Tyrana De Lattibeaudiere'a po 30 minutach było 52:64.

W kolejnej części gry gospodarze potrafili zbliżyć się jeszcze na dziewięć punktów po zagraniu Andrzeja Mazurczaka. King walczył do samego końca! Na około minutę przed końcem po trójce Tony’ego Meiera przegrywał tylko punktem! Po chwili faulowany Zac Cuthbertson wykorzystał rzuty wolne i to szczecinianie byli na prowadzeniu. Kolejna akcja należała do Jacksona! Bohaterem mógł zostać jeszcze Woodson, ale jego rzut został oddany po czasie i to Legia cieszyła się ze zwycięstwa 85:84.

Najlepszym zawodnikiem gości był Loren Jackson z 18 punktami i 7 asystami. Andrzej Mazurczak zdobył dla gospodarzy 16 punktów, 8 zbiórek i 7 asyst.

ORLEN Basket Liga - 28. kolejka

King Szczecin - Legia Warszawa 84:85 (15:26, 25:16, 12:22, 32:21)

King: Andrzej Mazurczak 16, Kacper Borowski 11, Tony Meier 11, Darryl Avery Woodson 10, Zac Cuthberston 10, Morris Udeze 9, Matt Mobley 8, Michale Kyser 5, Przemysław Żołnierewicz 4;

Legia: Loren Jackson 18, Aric Holman 14, Josip Sobin 12, Tyran De Lattibeaudiere 11, Christian Vital 10, Michał Kolenda 7, Grzegorz Kulka 6, Marcel Ponitka 4, Raymond Cowels III 3.

PLK.PL