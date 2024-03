Ta sprawa poruszyła fanów! Gwiazdor Realu Madryt w końcu zabrał głos

Dżanan Musa, bo to o nim mowa, to bośniacki koszykarz, który reprezentuje barwy "Królewskich". W swoich mediach społecznościowych często dzielił się z fanami zdjęciami ze swoją partnerką Adną Ducanović. Ostatnio jednak z jego profilu zniknęły ich wspólne zdjęcia. To od razu uruchomiło domysły fanów, którzy byli zgodni - para musiała się rozstać.

Te spekulacje musiały dotrzeć do Musy, który w końcu zabrał głos w tej sprawie. Nie opublikował żadnego oświadczenia, tylko wstawił jedno zdjęcie, które zdaje się kończyć temat. Znajduje się na nim i koszykarz, i jego partnerka.

Musa i Ducanovic zaręczyli się w zeszłym roku, a w związku są od czterech lat.

Bośniak gra dla Realu Madryt od 2022 roku.

