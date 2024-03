Żona piłkarza powiedziała, ile powinien zarabiać jej mąż. W sieci aż wrze!

- Nie mogłabym być z mężczyzną, który nie zarabia dużo pieniędzy. Ile musi zarabiać? Na pewno nie mniej niż 10 tysięcy euro - przyznała w rozmowie z portalem sportssport.ba.

- Nie kupuję dla siebie drogich rzeczy, bo o to dba mój mąż. Wydaję co najmniej trzy tysiące euro miesięcznie - dodała, za co została mocno skrytykowana. Kobieta aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie chwali się przepychem i luksusowym życiem.

Anna Zubkow:

Zubkow to 30-krotny reprezentant Ukrainy. 27-latek aktualnie jest piłkarzem Szachtara Donieck. Kilka dni temu reprezentacja Ukrainy wywalczyła awans na Euro 2024 po pokonaniu Islandii w finale baraży.

Polsat Sport