PSG - Barcelona. Kto wygrał? Wynik meczu PSG - Barcelona

W środę dojdzie do ciekawego spotkania Champions League. W pierwszym ćwierćfinałowym starciu PSG podejmie Barcelonę. Mecz PSG - Barcelona będzie starciem dwóch słynnych napastników - Kyliana Mbappe i Roberta Lewandowskiego.

W poprzedniej fazie PSG wyeliminowało Real Sociedad, natomiast Duma Katalonii była lepsza w dwumeczu od Napoli.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością gry na tym poziomie i postaramy się zakwalifikować do następnej rundy. W fazie grupowej widziałem, że piłkarze wzięli na siebie odpowiedzialność i teraz doprowadziło nas to do tego miejsca - przyznał Luis Enrique, trener PSG, a w przeszłości szkoleniowiec Barcelony.

Kto wygrał mecz PSG - Barcelona? Wynik meczu

Tego, kto wygrał mecz PSG - Barcelona, dowiemy się w środę 10 kwietnia. Spotkanie PSG - Barcelona rozpocznie się o godzinie 21.00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1.

BS, Polsat Sport