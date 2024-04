Po wtorkowych meczach ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów, apetyty kibiców na wielkie emocje i grad goli rozochociły się do granic możliwości. Jest nadzieja, że i w środę doczekamy się kapitalnych widowisk. Jednym z hitów tej rundy jest konfrontacja Paris Saint-Germain z Barceloną. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

We wtorek obejrzeliśmy w sumie dziesięć goli w dwóch pierwszych ćwierćfinałach tegorocznej edycji Champions League. W Londynie ekipa Arsenalu zremisowała z Bayernem Monachium 2:2, natomiast w Madrycie drużyna Realu zremisowała z Manchesterem City 3:3.

W środę czeka nas starcie kolejnych gigantów. PSG podejmie Barcelonę, co przywołuje na myśl rywalizację obu zespołów z sezonu 2016/2017. Wówczas na etapie 1/8 finału doszło do niesamowitego dwumeczu. Paryżanie wygrali u siebie aż 4:0 i wydawało się, że pewnie awansują. W rewanżu doszło jednak do prawdziwej "remontady" zakończonej zwycięstwem "Blaugrany" aż 6:1! Ostatniego gola na wagę triumfu w dwumeczu gospodarze zdobyli w 95. minucie.

Trenerem Barcelony był wówczas Luis Enrique, który dwa sezony wcześniej sięgnął z "Dumą Katalonii" po zwycięstwo w całej Lidze Mistrzów. Teraz były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii stanie po drugiej stronie barykady jako opiekun PSG, co jeszcze bardziej dodaje pikanterii temu starciu.

Aczkolwiek, jeszcze niedawno wydawało się, że największym smaczkiem będzie rywalizacja Leo Messiego przeciwko klubowi, z którym święcił gigantyczne sukcesy i bił mnóstwo rekordów. Argentyńczyk był bowiem przez chwilę zawodnikiem PSG, ale nieszczęśliwy w stolicy Francji postanowił przenieść się do Interu Miami.

Wobec tego największą gwiazdą paryżan jest bez wątpienia Kylian Mbappe i jego pojedynek z Robertem Lewandowskim zapowiada się wyśmienicie. Obaj są najlepszymi strzelcami swoich drużyn. Różni ich praktycznie wszystko - wiek, styl gry i forma, ale obu łączy jedno - obaj w każdym momencie są w stanie przechylić szalę zwycięstwa na korzyść swojej ekipy.

Na krajowym podwórku jedni i drudzy nie mają powodów do narzekań. PSG pewnie zmierza po kolejne mistrzostwo Francji, natomiast FC Barcelona po wielu perturbacjach jest wiceliderem z ośmioma punktami straty do Realu Madryt.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w sezonie 2020/2021. Wówczas w 1/8 finału PSG wygrało na wyjeździe 4:1, ale tym razem nie popełniło błędu sprzed kilku lat i w rewanżu padł remis 1:1, co dało awans francuskiemu klubowi.

Gdzie obejrzeć mecz PSG - FC Barcelona? O której godzinie?

Początek transmisji meczu PSG - FC Barcelona o godz. 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19:00.