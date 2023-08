Polska w pierwszej fazie turnieju rywalizowała w grupie A, która swoje mecze rozgrywała w Gandawie. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego rozpoczęły turniej od zwycięstwa 3:0 nad Słowenią, a w kolejnym spotkaniu ograły 3:1 Węgierki. Trzeci mecz przyniósł porażkę 1:3 z ekipą aktualnych mistrzyń świata – Serbią. Zwycięstwa 3:0 z Belgią i 3:1 z Ukrainą przesądziły o tym, że Polska zajęła drugie miejsce w tabeli.

W tej sytuacji Polki w 1/8 finału zagrają z reprezentacją Niemiec – trzecią drużyną grupy C. Niemki rozpoczęły turniej od dwóch wygranych – 3:0 z Grecją i 3:1 z Azerbejdżanem. Kolejne mecze zakończyły się jednak porażkami – 1:3 ze Szwecją, 2:3 z Czechami i 0:3 z Turcją. Poważnym problemem była kontuzja, jakiej nabawiła się już w pierwszym meczu czołowa zawodniczka tej kadry – Hanna Orthmann. Uraz kolana wykluczył tę siatkarkę z udziału w kolejnych spotkaniach mistrzostw.

Reprezentację Niemiec prowadzi Vital Heynen. Belgijski szkoleniowiec jest doskonale znany polskim kibicom. W latach 2018–21 prowadził reprezentację Polski siatkarzy i wywalczył z nią m.in. złoty medal mistrzostw świata 2018.

Obie reprezentacje bardzo dobrze się znają i często rywalizują ze sobą. W tegorocznej edycji Ligi Narodów grały dwukrotnie. W fazie interkontynentalnej (29 czerwca) Polki wygrały w Suwon 3:2 (17:15 w tie-breaku). W ćwierćfinale rozegranym w Arlington (12 lipca), było 3:1 dla Polski.

Polki i Niemki grały przeciwko sobie również w ostatnich edycjach mistrzostw Europy. W ME 2019 zmierzyły się w ćwierćfinale i Polska wygrała w Łodzi 3:2. W ME 2021 do starcia obu reprezentacji doszło w pierwszej kolejce fazy grupowej w Płowdiw i górą były Polki (3:1). Kto wygra w 1/8 finału ME 2023?

Transmisja meczu Polska – Niemcy w niedzielę 27 sierpnia o godzinie 19.45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19.00.

RM, Polsat Sport