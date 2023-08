Szalony mecz z udziałem Barcelony! Siedem goli i przełamanie Roberta Lewandowskiego

Spotkanie rozpoczęło się rewelacyjnie dla mistrzów Hiszpanii, którzy bardzo szybko uzyskali dwubramkowe prowadzenie. Najpierw dośrodkowanie Lamine Yamala wykorzystał Gavi, a chwilę później bramkę zdobył Frenkie de Jong. Po kwadransie Barcelona miała korzystny rezultat, lecz nie utrzymała go nawet do przerwy.



Villarreal atakowało i zostało za to nagrodzone. Gola kontaktowego strzelił Juan Foyth, wykorzystując dośrodkowanie Alexa Baeny z rzutu rożnego, a tuż przed końcem pierwszej połowy piękną akcję zespołową wykończył Alexander Sorloth.

Jeśli ktoś myślał, że to koniec emocji, to się srogo przeliczył. Gospodarze poszli za ciosem i w 50. minucie po raz pierwszy objęli prowadzenie. Drugą asystę zaliczył Alfonso Pedraza, a gola strzelił Baena. Barcelona musiała gonić wynik i zrobiła to doskonale. W trzy minuty goście zdobyli dwie bramki - najpierw zrobił to Ferran Torres, a następnie Robert Lewandowski. Polak z najbliższej odległości dobił strzał Lamine Yamala.

To pierwsze trafienie Lewandowskiego w tym sezonie.



Villarreal - FC Barcelona 3:4 (2:2)

Bramki: Foyth 26, Sorloth 40, Baena 50 - Gavi 12, de Jong 15, Torres 68, Lewandowski 71.

jb, Polsat Sport