Szkoci to póki co najsłabsza drużyna w grupie. Reprezentanci tego kraju nie odnieśli jeszcze żadnego zwycięstwa, ponieśli za to trzy porażki. O wygraną w kolejnym meczu również może być bardzo trudno.

Portugalczycy mają za sobą bardzo dobre spotkanie z Polską. Na PGE Narodowym pokonali Biało-Czerwonych 3:1. Ekipa Cristiano Ronaldo z dziewięcioma punktami po trzech kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w grupie 1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Szkocja - Portugalia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.