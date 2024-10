Aleksander Kwaśniewski uderzył w reprezentację. "Polska piłka jest w marnym stanie"

W sobotni wieczór na PGE Narodowym w Warszawie Polacy nie byli w stanie przeciwstawić się Portugalczykom. Zagrali przeciętnie i zasłużenie wysoko przegrali 1:3. Niestety, wynik ten komplikuje ich sytuację w tabeli grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów.

Na półmetku fazy grupowej Biało-Czerwoni zajmują trzecie miejsce z dorobkiem trzech punktów, które wywalczyli na otwarcie w wyjazdowym meczu ze Szkocją. Później przyszły porażki 0:1 z Chorwacją w Osijeku oraz 1:3 z Portugalią w Warszawie.

- W tej grupie, w której jesteśmy, na naszym poziomie jest Szkocja. Chorwacja jest od nas lepsza, a Portugalia jest lepsza od Chorwacji. Zastanawiam się, czy gra w niższej dywizji, gdzie spotkalibyśmy się z trzema drużynami na podobnym poziomie, nie byłaby bardziej pouczająca, nie dałaby więcej efektu w postaci przygotowania drużyny do walki - powiedział Aleksander Kwaśniewski w podcaście "Polsat Sport Talk".

Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w latach 1988–1991 uważa, że najlepsze czasy ta reprezentacja ma już za sobą. Według niego szczyt możliwości obecnych piłkarzy przypadł na 2016 rok.

- Polska piłka nożna jest w marnym stanie. Być może doczekamy nowego pokolenia, które pokaże coś więcej. Pokolenie Lewandowskiego, Błaszczykowskiego miało swój szczyt z Adamem Nawałką, kiedy doszli do ćwierćfinału na Euro. To nie jest jakimś ogromnym sukcesem, ale pokazuje przynależność do czołówki. A w tej chwili jesteśmy właśnie tu, gdzie jesteśmy - skomentował Kwaśniewski.

Mecz Polska - Chorwacja na PGE Narodowym odbędzie się we wtorek 15 października o 20:45.