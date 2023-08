Jednostronne spotkanie na start ME siatkarzy. Włosi bezlitośni dla Belgów

Pierwszy punkt tegorocznego czempionatu zdobył atakiem ze środka Roberto Russo. Włosi szybko zbudowali sobie trzypunktową przewagę, kiedy to w aut zaatakował Sam Deroo (6:3). Siatkarze z Półwyspu Apenińskiego świetnie grali blokiem, a do tego swoją klasę raz po raz pokazywał Simone Giannelli, w efekcie czego gospodarze turnieju prowadzili już 12:5. Podopieczni Ferdinando De Giorgiego do końca seta kontrolowali boiskowe wydarzenia i pewnie triumfowali w inauguracyjnej partii 25:17. Ostatni punkt zdobyli po kolejnym niecelnym zbiciu Deroo.



Drugi set dość niespodziewanie rozpoczął się od prowadzenia Belgów 0:3. To były jednak dobre złego początki dla belgijskich siatkarzy. Sześć kolejnych akcji padło bowiem łupem Włochów (godny odnotowania szczególnie wyjątkowej urody as serwisowy Giannelliego) i trener Emanuele Zanini poprosił o czas. Przerwa ta przyniosła wymierny skutek, bo Belgowie dogonili swoich rywali (8:8). Tak samo jak w pierwszej partii graczy z Beneluksu stać było jednak tylko na pojedyncze przebłyski. Włosi szybko odzyskali panowanie na parkiecie. Kiedy efektowną "czapą" na środku siatki popisał się Russo, tablica wyników pokazywała 17:10. Tym razem gospodarze imprezy pozwolili przeciwnikom na zdobycie 18 "oczek".

Włosi przez cały mecz świetnie funkcjonowali w sekwencji blok-obrona. Dzięki temu na starcie kolejnej partii wysforowali się na prowadzenie 6:2. Przewaga reprezentacji Italii utrzymywała się, a pięknym atakiem z prawego skrzydła popisał się Yuri Romano (11:7). Nie było takiego momentu podczas poniedziałkowego spotkania, w którym zwycięstwo włoskich siatkarzy było zagrożone. Drużyna prowadzona przez Ferdinando De Giorgiego zamknęła rywalizację w trzech setach, w ostatnim z nich triumfując do 15. Mecz zakończyło dotknięcie siatki przez reprezentację Belgii.

Belgia - Włochy 0:3 (17:25, 18:25, 15:25)