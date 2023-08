Bohdan Tomaszewski Cup 2023 uważamy za otwarty!

Poniedziałek był bardzo intensywnym dniem, ponieważ przed południem dokończono mecze eliminacji w singlu, po południu rozlosowano główne drabinki w grze pojedynczej i podwójnej, aż wreszcie sympatycy tenisa i zaproszeni goście wzięli udział w oficjalnym otwarciu.

ZOBACZ TAKŻE: Mocne otwarcie Djokovicia. Nie dał rywalowi szans

- Należy pamiętać, że nie byłoby wielkich karier na miarę Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, gdyby nie cała piramida tenisowa, którą u podstaw tworzą takie turnieje jak ten. W ostatnich latach, właśnie w kategoriach młodzieżowych, ich liczba w naszym kraju się potroiła. Jeszcze niedawno w sezonie odbywało się ich około dziesięciu, a teraz w ciągu roku odbywa się ponad 30. Cieszę się, że mogę otwierać Bohdan Tomaszewski Cup, turniej, który ma ponad 50-letnią historię. Upamiętnia on osobę wspaniałego redaktora i komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego, z którym dwukrotnie miałem sam okazję rozmawiać – powiedział Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.



Turniej Bohdan Tomaszewski Cup jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji Bohdana Tomaszewskiego oraz Polskiego Związku Tenisowego. A jego celem od samego początku, czyli od 1968 roku, jest stwarzanie szansy młodym tenisistkom i tenisistom na zdobywanie bezcennego doświadczenia w rywalizacji z rówieśnikami, a od 2000 roku również walki u punkty do rankingu Tennis Europe.



- W naszym turnieju zawsze ogromnie ważne było przestrzeganie zasad fair play, które były bliskie mojemu ojcu. Tak jak życzliwa atmosfera podczas turnieju. To bardzo istotne, bo w pierwszych rundach sami sobie sędziujecie mecze. Dlatego zwracam się do Was z prośbą: w razie wątpliwości przy spornej piłce, oddajcie punkt rywalowi. W tym roku startuje Was tu prawie setka, a z Warszawy wyjedzie tylko dwójka zwycięzców w singlu i dwie zwycięskie pary deblowe. Umieć przegrać to sztuka, przecież porażka może być budująca. Nad wejściem na Kort Centralny Wimbledonu jest wyryte piękne motto z wiersza Kiplinga: „Jeśli Triumf i Niepowodzenie z jednym honorem zniesiesz i odwagą” – powiedział Dyrektor Turnieju Tomasz Tomaszewski.



SZCZYPTA HISTORII

Pierwsza dwie edycje BTC odbyły się na nieistniejących już kortach warszawskiej Agrykoli, zanim przeniosła się na Warszawiankę. W latach 2012-22 o puchar przechodni Bohdana Tomaszewskiego najlepsi w Europie walczyli na kortach Legii, by w tym sezonie wrócić na Warszawiankę.

Impreza przetrwała trudny czas pandemii koronawirusa (nie odbyły się 2 edycje w latach 2020-21) i przed rokiem wróciła do kalendarza Tennis Europe, do którego po raz pierwszy została wpisana w 2000 roku (otrzymała kategorię 3.; od 2002 r. – kat. 2.; a od 2012 r. – kat. 1.).



GALERIA SŁAW TURNIEJU

Wśród zwycięzców Bohdan Tomaszewski Cup na przestrzeni lat znaleźć można m.in. nazwiska: Magdaleny Grzybowskiej (mistrzyni z 1992 r.); Joanny Sakowicz (1999); Marty Domachowskiej (zwyciężczyni 2 edycji 2000-01); Agnieszki Radwańskiej (wygrała w 2004 r. w singlu i w deblu z siostrą Urszulą); Dawida Olejniczaka (1999); Grzegorza Panfila (triumfował w latach 2003-04); czy Michała Dembka (2012-13), ostatniego Polaka jaki sięgnął w nim po tytuł.

Uczestnikami turnieju byli też m.in. Łukasz Kubot, Mariusz Fyrstenberg, Marcin Matkowski, a także Iga Świątek (półfinalistka w 2014 r.) i Hubert Hurkacz (półfinalista w 2012 r.).



REDAKTOR BOHDAN TOMASZEWSKI

Patron i współtwórca turnieju redaktor Bohdan Tomaszewski to legenda dziennikarstwa. Urodzony w roku 1921 Bohdan Tomaszewski, za młodu grał z powodzeniem w tenisa. Przypomnijmy, rok 1921 to także rok ukonstytuowania się Polskiego Związku Tenisowego. Tomaszewski wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz AK (ps. „Mały”). Relacjonował 12 igrzysk olimpijskich, wiele mistrzostw świata. Pisał książki, artykuły i felietony. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Zasłużonego dla Miasta Warszawy. Zmarł w 2015 roku.

Ramowy plan BTC 2023:

Wtorek, 29 sierpnia - gry I rundy (9-17)

Środa, 30 sierpnia - gry II rundy (9-17)

Czwartek, 31 sierpnia: ćwierćfinały singla i półfinały debla (9-16)

Piątek, 1 września: półfinały singla i finały debla (9-16)

Sobota, 2 września: finały singla (9-12) oraz oficjalne zamknięcie (12-13)

Informacja prasowa