Niespodzianka w tenisowym turnieju! Najpierw wyeliminował faworytów, a potem sięgnął po tytuł

Marton Fucsovics został triumfatorem turnieju ATP 250 na kortach twardych w Winston-Salem. Węgierski tenisista w finale pokonał Holendra Botica van de Zandschulpa 6:3, 7:6 (7-3).

fot. PAP
Marton Fucsovics trymfuje w Winston-Salem

W półfinale Fucsovics wygrał walkowerem z Amerykaninem Sebastianem Kordą, który w trzeciej rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka. Wcześniej węgierski tenisista wyeliminował z turnieju m.in wyżej notowanych: Tallona Griekspora, Roberto Bautista-Aguta, czy Jaume Munara.

 

Van de Zandschulp zaś awansował do finału po pokonaniu, znajdującego się wówczas na 39. pozycji w rankingu ATP, Francuza Giovanniego Mpetshi Perricarda 6:4, 7:5. 

 

Węgier zdobył trzecie trofeum w cyklu ATP w karierze. Holender po raz trzeci wystąpił w finale, ale wciąż nie ma na swoim koncie tytułu.

 

Był to czwarty pojedynek tych tenisistów i drugie zwycięstwo Fucsovicsa. Teraz przed zawodnikami występ w US Open, obaj swoje mecze rozegrają w poniedziałek - 25 sierpnia. Tryumfator z Winston-Salem zmierzy się Denisem Shapovalovem, a Holendra czeka trudne zadanie - pojedynek z Holgerem Rune.

 

MR, PAP
