Niespodzianka w tenisowym turnieju! Najpierw wyeliminował faworytów, a potem sięgnął po tytuł

W półfinale Fucsovics wygrał walkowerem z Amerykaninem Sebastianem Kordą, który w trzeciej rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka. Wcześniej węgierski tenisista wyeliminował z turnieju m.in wyżej notowanych: Tallona Griekspora, Roberto Bautista-Aguta, czy Jaume Munara.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Niebywały wyczyn rumuńskiej tenisistki

Van de Zandschulp zaś awansował do finału po pokonaniu, znajdującego się wówczas na 39. pozycji w rankingu ATP, Francuza Giovanniego Mpetshi Perricarda 6:4, 7:5.

Węgier zdobył trzecie trofeum w cyklu ATP w karierze. Holender po raz trzeci wystąpił w finale, ale wciąż nie ma na swoim koncie tytułu.

Był to czwarty pojedynek tych tenisistów i drugie zwycięstwo Fucsovicsa. Teraz przed zawodnikami występ w US Open, obaj swoje mecze rozegrają w poniedziałek - 25 sierpnia. Tryumfator z Winston-Salem zmierzy się Denisem Shapovalovem, a Holendra czeka trudne zadanie - pojedynek z Holgerem Rune.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MR, PAP