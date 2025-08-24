Zrobiła to! Niebywały wyczyn rumuńskiej tenisistki

35-letnia Rumunka zdobyła trofeum w cyklu WTA po raz pierwszy od 2021 roku. Wcześniej triumfowała także w... 2008 roku w Taszkencie.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu awansowała w światowym rankingu ze 112. na 71 miejsce. W całej imprezie Cirstea nie straciła ani jednego seta, zarówno w kwalifikacjach, jak i w turnieju głównym. Na amerykańskich kortach tenisistka pokonała wyżej notowane wówczas zawodniczki, m.in. Moyukę Uchijimę, Jil Teichmann, Ludmiłę Samsonową oraz Anastasiję Zacharową.

Jej o 10 lat młodsza rywalka, która na liście WTA jest 58., pozostaje z jednym zdobytym trofeum. To dla niej trzeci przegrany finał. Ma na swoim koncie również decydujący pojedynek w 2021 w Melbourne, jednak nie odbył się on z powodu obostrzeń covidowych.

To był drugi pojedynek tych tenisistek i pierwsza wygrana Cirstei. Teraz przed zawodniczkami występ w US Open. Obie zagrają w poniedziałek. Rumunka zmierzy się w pierwszej rundzie z Solaną Sierrą, a Li z Rebeccą Sramkovą.

MR, PAP