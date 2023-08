Na co stać Asseco Resovię w nowym sezonie? "Jestem bardzo podekscytowany"

W minionym tygodniu Asseco Resovia Rzeszów rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu PlusLigi. Z pewnością na Podkarpaciu apetyty po wywalczeniu w kampanii 2022/2023 brązowego medalu tylko urosły, a o powrocie dla treningów opowiedział w wywiadzie udzielonym klubowej stronie internetowej pierwszy trener rzeszowian - Giampaolo Medei.

- Start okresu przygotowawczego jest dla mnie ekscytujący. To była długa przerwa. Naładowałem baterie i jestem gotowy. Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem przygotowań, ponieważ zespół i nasze cele w tym sezonie są bardzo ambitne. Moim zdaniem, nasz skład jest bardzo dobry i kompletny - powiedział trener Medei w rozmowie z mediami klubowymi.

Tym razem w drużynie Asseco Resovii nie doszło do ogromnych przetasowań. Szkielet zespołu został utrzymany, a nowe transfery powinny znacząco podnieść jakość gry rzeszowian. Na Podpromie przed rozpoczęciem nowego sezonu trafili tacy zawodnicy jak m.in. Karol Kłos, Stephen Boyer czy Yacine Louati.

- Jestem ciekawy rozpoczęcia pracy z nowymi zawodnikami. Chcę ich lepiej poznać, a także chcę, żeby oni poznali mój sposób pracy. To na początek. Chcę, żeby wiedzieli, czego wymagam. Będziemy pracować nad tym, aby poznali nasz system gry. Ważne jest to, aby byli przygotowani, gdy zespół będzie w komplecie, aby od razu zacząć grać na dobrym poziomie. Drużyna będzie w całości zaledwie tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek, więc zawodnicy, którzy są tutaj w tym momencie, muszą być przygotowani i zorganizowani. Kiedy zespół będzie już w komplecie, mamy zaledwie kilka dni na przygotowanie się wspólnie - zaznaczył włoski szkoleniowiec.

Obecnie w stolicy Podkarpacia do ligowej kampanii przygotowuje się ośmiu zawodników pierwszego zespołu. Są to Michał Potera, Jakub Bucki, Fabian Drzyzga, Michał Kędzierski, Krzysztof Rejno, Jonas Kvalen, Adrian Staszewski i Bartłomiej Mordyl. Reszta graczy bierze udział w rozgrywkach reprezentacyjnych i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego dopiero za jakiś czas.

- Chcę wykonać dobrą pracę w okresie przygotowawczym, aby zespół był gotowy na początek tego sezonu, który z pewnością będzie bardzo trudny. Mam nadzieję, że będzie to bardzo fascynujący czas dla nas, a zwłaszcza dla publiczności - zakończył Medei.

Na co stać rzeszowski zespół w kolejnym sezonie? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych miesiącach. Asseco Resovia rozgrywki PlusLigi rozpocznie od domowej potyczki z Projektem Warszawa 21 października.