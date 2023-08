Polskie siatkarki w ćwierćfinale mistrzostw Europy zagrają w Brukseli z reprezentacją Turcji. Będzie to starcie złotych i brązowych medalistek tegorocznej edycji Ligi Narodów. Transmisja meczu Polska – Turcja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Polskie siatkarki w fazie grupowej ME 2023 odniosły cztery zwycięstwa – 3:0 ze Słowenią, 3:1 z Węgrami, 3:0 z Belgią oraz 3:1 z Ukrainą i poniosły jedną porażkę – 1:3 z Serbią. Zajęły drugie miejsce w tabeli grupy A i w 1/8 finału trafiły na reprezentację Niemiec, którą pokonały 3:0.

Jak wyglądała droga Turcji do ćwierćfinału? Siatkarki tej reprezentacji zajęły pierwsze miejsce w tabeli grupy C. Pokonały Szwecję 3:0, Azerbejdżan 3:0, Czechy 3:1, Grecję 3:0 i Niemcy 3:0. W 1/8 finału trafiły na Belgię, którą ograły 3:1.

W tegorocznej edycji Ligi Narodów Polska pokonała Turcję 3:0 w meczu rozegranym 15 czerwca w Hongkongu. W turnieju finałowym obie drużyny sięgnęły po medale – Turcja wywalczyła złoto, a Polska brąz.

Przed mistrzostwami Europy doszło w dniach 2–5 sierpnia do serii spotkań towarzyskich polskich siatkarek z Turczynkami. W Krośnie Polki wygrały 3:1; w Mielcu było 3:2 dla Turcji i 3:1 dla Polski.

Nieco gorzej wygląda bilans reprezentacji Polski w starciach z Turcją w mistrzostwach Europy. Trzy poprzednie mecze przyniosły porażki – 0:3 w ćwierćfinale ME 2021, 1:3 w półfinale ME 2019, 1:3 w barażu o ćwierćfinał ME 2017. Jedyne zwycięstwo to 3:0 w pamiętnym finale ME 2003. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Polska – Turcja w środę 30 sierpnia o godzinie 16.45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 16.00.

RM, Polsat Sport