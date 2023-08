Polskie siatkarki pożegnały się z mistrzostwami Europy! Potęga zagra o medale

Polskie siatkarki dobrze weszły w to spotkanie. Już na starcie podopieczne Stefano Lavariniego odskoczyły na kilkupunktowe prowadzenie. Mimo to Turczynki pod koniec seta były w stanie przejąć inicjatywę na boisku i wygrać pięć punktów z rzędu. Chociaż wydawało się, że Polki będą jeszcze w stanie wrócić do gry, to ich oponentki okazały się zbyt mocne. Zawodniczki z Turcji ostatecznie wygrały pierwszego seta 25:23.

Kolejna odsłona tego ćwierćfinałowego starcia była wyrównana. Żadna z ekip nie była w stanie odskoczyć przeciwniczkom. Pod koniec seta Lavarini przywołał do siebie polskie zawodniczki, by je zmotywować. Działania włoskiego szkoleniowca nie przyniosły jednak zamierzonego efektu. Biało-Czerwone przegrały kolejną część meczu 22:25.

Zwyciężczynie tegorocznej Ligi Narodów przez cały mecz były bardzo skuteczne w ataku. Sytuacja nie zmieniła się w trzecim i zarazem ostatnim secie tego meczu. Chociaż Polki czasami łapały przeciwniczki na bloku, to nie wystarczyło to, by zniechęcić Turczynki do kolejnych mocnych ataków. To właśnie dzięki nim podopieczne Daniele Santarellego wygrały ostatnią odsłonę ćwierćfinału 18:25.

Szczególnie dobrze na parkiecie prezentowała się Melissa Teresa Vargas, która zdobyła w sumie 23 punkty. Po polskiej stronie siatki na pochwałę zasłużyła natomiast Maria Stenzel. Mimo świetnej dyspozycji libero, Polki nie były w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę, chociaż w jednym secie.

Przez te porażkę Biało-Czerwone odpadły z mistrzostw Europy. Turczynki w półfinale czempionatu Starego Kontynentu staną naprzeciwko zawodniczek z Włoch.

Polska - Turcja 0:3 (23:25, 22:25, 18:25)