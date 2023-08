FEN 50 i obchody FORMOZY przejmują Gliwice!

Na PreZero Arena Gliwice odbędzie się multidyscyplinarna impreza poświęcona uhonorowaniu prawdziwych bohaterów - tych znanych, i tych, którzy są blisko nas. Każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy zapraszają każdego: od entuzjastów biegania, służb czy niesienia pomocy, przez całe rodziny czy amatorów walk. Elementem imprezy będzie bowiem także jubileuszowa gala walk FEN MMA.

- Przy okazji imprezy 4 Heroes, chcemy skupić się na tym czym jest współczesne bohaterstwo i udowodnić, że każdy może być bohaterem – podkreśla Aleksander Rosa, przedstawiciel organizatorów imprezy. – Wraz z PreZero Arena Gliwice zaplanowaliśmy szereg atrakcji, m.in. pokazy dynamiczne tak wojskowe, jak i ratownicze. Przygotujemy propozycję spotkań z bohaterami i szkoleń, które mogą nam pomóc odpowiednio się zachować w trudnych sytuacjach. Wreszcie będzie to okazja do sportowego bohaterstwa, planujemy treningi laser tag, paintball czy crossfit oraz oczywiście bieg Formoza Challenge współorganizowany z JW. Formoza – warto będzie wpaść do Gliwic na początku września - dodaje.

- Być częścią tak dużej imprezy to dla nas prestiż i zaszczyt. FEN 50 to jubileusz, z którego jako Prezes organizacji jestem dumny. Nie mogę doczekać się tak dużego wydarzenia - powiedział Prezes FEN Bartosz Szuba.

Gospodarze zaproszą nie tylko żołnierzy i ratowników, ale także pasjonatów i hobbystów. Wystawa sprzętu, pokazy grup rekonstrukcyjnych, czy obecność influencerów – to tylko niektóre elementy, planowane w ramach dwudniowej imprezy. Dla organizatorów istotne jest, żeby każdy odwiedzający oprócz rozrywki miał możliwość wyjść z imprezy bogatszy o przydatne umiejętności, np.: kursy pierwszej pomocy, czy przetrwania w trudnych warunkach.

Informacja prasowa