Pary półfinałowe mistrzostw Europy siatkarek 2023. Kiedy mecze?

Ćwierćfinały wyłoniły cztery najlepsze drużyny mistrzostw Europy siatkarek 2023. Kto wywalczył awans do strefy medalowej? Sprawdź pary półfinałowe ME siatkarek 2023!

Jako pierwsze do najlepszej czwórki awansowały Holenderki, które nie miały problemów z pokonaniem Bułgarek w trzech krótkich setach. Rywalki nie miały zbyt wiele do powiedzenia i przegrały do 11, 13, 19.

Po kilku godzinach dołączyły do nich Włoszki, które również potrzebowały trzech setów, by ograć Francuzki. W dwóch poradziły sobie dość łatwo (wygrały do 14 oraz 13), a w jednym musiały grać na przewagi (29:27). Ostatecznie jednak zameldowały się w półfinale.

Obie te ekipy znajdowały się w dwóch różnych stronach drabinki, więc musiały czekać na rywalki.



W środę trzecimi półfinalistkami zostały Turczynki, które w trzech setach pokonały reprezentację Polski. To oznacza, że rywalkami podopiecznych Daniele Santarellego będą Włoszki.



W ostatnim ćwierćfinale Serbia zmierzy się z Czechami.

Pary półfinałowe mistrzostw Europy siatkarek 2023:

2023-09-01: Włochy - Turcja

2023-09-01: Holandia - Serbia/Czechy

jb, Polsat Sport