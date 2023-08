Wawrinka najstarszym zwycięzcą meczu od 1992 roku

Wawrinka, który wygrał US Open w 2016 roku, wrócił do rywalizacji w cyklu ATP w marcu 2022 roku po tym, jak miał ponad roczną przerwę z powodu dwóch operacji lewej stopy. Były numer trzy światowego rankingu aktualnie plasuje się na 46. miejscu w tym zestawieniu.

"Myślę, że gram dobrze. Staram się nie porównywać tego co jest teraz do przeszłości, bo to nigdy nie jest dobry pomysł porównywać się z tym, co robiłem kilka lat wcześniej. Cieszę się z poziomu jaki prezentuję. Wiem, w jakim miejscu jestem teraz" - powiedział Szwajcar.

W tym roku skończył 38 lat. We wtorek został najstarszym tenisistą od 1992 roku, który wygrał spotkanie gry pojedynczej w Nowym Jorku. Wtedy dokonał tego 40-letni wówczas Amerykanin Jimmy Connors.

"Wiem, że mogę wygrać z bardzo dobrymi zawodnikami. Potrafię być naprawdę waleczny. Dobrze się ruszam. To był świetny mecz, na wysokim poziomie, wysokiej intensywności. Cieszę się, że wygrałem w trzech setach" - podkreślił Wawrinka.

Rywalem Szwajcara w drugiej rundzie będzie 34. w rankingu ATP Argentyńczyk Tomas Martin Etcheverry.