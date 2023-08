Wielki powrót stał się faktem! Glik zagra w Ekstraklasie

O powrocie Glika do Polski mówiło się od dłuższego czasu. Jak się okazało, najbardziej konkretna okazała się Cracovia, która ogłosiła podpisanie kontraktu z doświadczonym obrońcą. Glik związał się z nowym klubem dwuletnią umową.

- Bardzo cieszymy się z faktu, że Kamil zdecydował się przyjść do nas. Wiemy doskonale, że była to dla niego decyzja spowodowana grą w pięknym mieście, Krakowie, a przede wszystkim w Cracovii. To były te kwestie, które przekonały go do dołączenia do naszego klubu - podsumował ten transfer wiceprezes Cracovii Stefan Majewski, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Glik ma już doświadczenie z gry w Ekstraklasie. Grał w tych rozgrywkach w latach 2008 - 2010. W barwach Piasta Gliwice wystąpił wtedy w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej 54 razy.

Wiele lat swojej kariery Glik spędził w zagranicznych klubach. Grał między innymi w Torino czy Monaco, a ostatnio zanotował spadek do Serie C z Benevento. 35-latek ma na swoim koncie 103 mecze w reprezentacji Polski.

