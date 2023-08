Znamy najlepszego piłkarza Europy!

23-letni Haaland, który broni barw Manchesteru City, zakończył poprzedni sezon z trofeami za zwycięstwa w Lidze Mistrzów, Pucharze Anglii i angielskiej ekstraklasie. Był królem strzelców Champions League i Premier League.

Zobacz także. Liga Mistrzów: Grupy Ligi Mistrzów 2023/2024

Bonmati to z kolei triumfatorka tegorocznych mistrzostw świata w Australii i Nowej Zelandii oraz kobiecej Ligi Mistrzów z Barceloną. 25-letnia Hiszpanka została także uznana najlepszą zawodniczką tego pierwszego turnieju.

Za najlepszego trenera sezonu jury złożone z trenerów i dziennikarzy uznało Josepa Guardiolę, który doprowadził Manchester City (w tym Haalanda) do potrójnej korony.

Holenderka Sarina Wiegman otrzymała z kolei nagrodę dla najlepszej trenerki sezonu - po raz drugi z rzędu. Selekcjonerka reprezentacji Anglii poprowadziła podopieczne do srebrnego medalu mistrzostw świata.

Nagrodę Prezydenta UEFA otrzymał z kolei były reprezentant Niemiec Miroslav Klose, urodzony w Opolu. To mistrz świata z 2014 roku, który zasłynął m.in. postawą fair play: sam zwrócił się do sędziego, aby nie przyznał jego zespołowi rzutu karnego, bo wyjaśnił, że bramkarz rywali go nie faulował, a przy innej okazji przyznał się, że trafił do bramki ręką i arbiter, który początkowo uznał gola, zmienił decyzję.