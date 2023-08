Za nami ceremonia losowania tegorocznej fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. W rozgrywkach udział wezmą 32 zespoły podzielone na osiem grup. Dwie najlepsze uzyskają awans do 1/8 finału, podczas gdy drużyny z trzecich miejsc "spadną" do Ligi Europy. Poniżej prezentujemy wyniki losowania. Pogromcy Rakowa Częstochowa, FC Kopenhaga trafili do bardzo trudnej grupy z gigantami!