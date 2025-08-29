Liga Konferencji. Wyniki losowania fazy ligowej

W fazie głównej, oficjalnie nazywanej ligową, LK po raz drugi rywalizować będzie 36 drużyn. Polski kwartet, co jest wydarzeniem bez precedensu, stanowić będą: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki losowania fazy ligowej

Przed losowaniem UEFA podzieliła uczestników na sześć koszyków po sześć ekip na podstawie ich współczynnika z wcześniejszych edycji europejskich pucharów. Z przedstawicieli Ekstraklasy w pierwszym, najwyższym jest Legia, a najniżej - w piątym - Raków.

Każda drużyna poznała sześciu rywali, z którymi rozegra sześć spotkań - po trzy u siebie i na wyjeździe (po jednym z par koszyków 1-2, 3-4, 5-6). Zespoły z tego samego kraju nie mogą trafić na siebie i mogą mieć maksimum dwóch przeciwników z jednej federacji.

Wyniki losowania fazy zasadniczej Ligi Konferencji:

Zespoły z koszyka pierwszego:

Zespoły z koszyka drugiego:

Zespoły z koszyka trzeciego:

Zespoły z koszyka czwartego:

Zespoły z koszyka piątego:

Zespoły z koszyka szóstego:

AA, PAP