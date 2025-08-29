Liga Konferencji. Wyniki losowania fazy ligowej

Piłka nożna

Za nami losowanie fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Już wiemy, jakie mecze będziemy mogli obejrzeć w premierowym etapie międzynarodowej rywalizacji. Oczywiście w tym europejskim pucharze obecne są cztery polskie zespoły.

fot. Polsat Sport
Wyniki losowania fazy zasadniczej Ligi Konferencji

W fazie głównej, oficjalnie nazywanej ligową, LK po raz drugi rywalizować będzie 36 drużyn. Polski kwartet, co jest wydarzeniem bez precedensu, stanowić będą: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

 

Przed losowaniem UEFA podzieliła uczestników na sześć koszyków po sześć ekip na podstawie ich współczynnika z wcześniejszych edycji europejskich pucharów. Z przedstawicieli Ekstraklasy w pierwszym, najwyższym jest Legia, a najniżej - w piątym - Raków.

 

Każda drużyna poznała sześciu rywali, z którymi rozegra sześć spotkań - po trzy u siebie i na wyjeździe (po jednym z par koszyków 1-2, 3-4, 5-6). Zespoły z tego samego kraju nie mogą trafić na siebie i mogą mieć maksimum dwóch przeciwników z jednej federacji.

Wyniki losowania fazy zasadniczej Ligi Konferencji:

AA, PAP
