Ależ bomba na zagrywce! Były zawodnik PlusLigi pobił rekord kraju (WIDEO)

Taht wszedł na pole zagrywki przy stanie 23:21 dla reprezentacji Niemiec. Estończyk musiał zaryzykować, by utrzymać swój zespół w grze, dlatego nie zdecydował się na lekkie przebicie piłki nad siatką, ale potężny serwis. Tego, co się wydarzyło, nie spodziewał się chyba sam zawodnik. Po serwisie Roberta Tahta piłka osiągnęła prędkość 127 km/h! Oznacza to, że 30-latek pobił własny rekord Estonii w prędkości zagrywki!

ZOBACZ TAKŻE: Uczestnik ME: Traktowałem siatkówkę jak przenoszenie pudeł w magazynie

Poprzedni najlepszy wynik, uzyskany przez doświadczonego przyjmującego, wynosił 123 km/h. Warto jednak zaznaczyć, że mowa tu wyłącznie o prędkości serwisu z oficjalnych meczów międzypaństwowych. "Postimees" podaje bowiem, że podczas treningów Robert Taht już kilka razy zagrywał z prędkością 125 km/h.

Fantastyczny serwis w końcówce pierwszego seta z Niemcami, zakończony asem, na niewiele się jednak zdał. Estończycy przegrali w swoim pierwszym występie w tegorocznym czempionacie 0:3 (22:25, 19:25, 19:25).

Robert Taht to zawodnik doskonale znany kibicom PlusLigi. Estończyk reprezentował bowiem barwy trzech polskich ekip: Cuprum Lubin, Asseco Resovii Rzeszów i PGE Skry Bełchatów. Od 2022 roku gra w lidze brazylijskiej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RI, Polsat Sport