Już 2 września w Gliwicach odbędzie się jubileuszowa 50. gala Fight Exclusive Night. W walce wieczoru Eder de Souza (19-9-0) zmierzy się o pas kategorii półciężkiej z Marcinem Łazarzem (14-9-0). Zanim jednak do tego dojdzie, czeka nas tradycyjna ceremonia ważenia, która już w piątkowe popołudnie. Transmisja w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

W sumie kibice obejrzą aż dziewięć pojedynków. Każdy z nich zapowiada się arcyciekawie. Mowa m.in. o konfrontacji Piotra Poniedziałka (8-2-0) z Mansurem Abdurzakovem. Dla Polaka to powrót do organizacji FEN po trzech latach przerwy!

Wielu fanów sportów walki czeka z pewnością na długo wyczekiwany bój Pawła Biernata (4-0-0) z Marcinem Sianosem (7-7-0).

Karta walk FEN 50:

Walka wieczoru

93 kg.: Eder de Souza (19-9-0) vs Marcin Łazarz (14-9-0) – walka mistrzowska

Karta główna

77.1 kg.: Mansur Abdurzakov (9-4-0) vs Piotr Poniedziałek (8-2-0)

83.9 kg.: Marcin Filipczak (7-3-0) vs Łukasz Stanek (9-8-0)

120.2 kg.: Paweł Biernat (4-0-0) vs Marcin Sianos (7-7-0)

70.3 kg: Wojciech Kawa (6-2-0) - Mateusz Rajewski (2-3)

70.3 kg.: Oleksandr Moisa (0-0-0) vs Adam Brysz (1-0-0)

61.2 kg.: Michał Musiał (1-0-0) vs Grzegorz Stabach (1-0-0)

Karta wstępna

91.2 kg.: Alan Kalski vs Adam Lazar – pojedynek w K-1

65.8 kg.: Olaf Kosiński vs Krystian Krupiński – walka semi-pro

65.8 kg.: Danil Fedenko vs Dawid Szulcek – walka semi-pro

Piątkowa ceremonia ważenia przed galą FEN 50 od godz. 18:00 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport