Ile zarobią Raków i Legia w europejskich pucharach? Miliony leżą na murawie

Przypomnijmy, że częstochowianie byli blisko awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W dwumeczu czwartej rundy eliminacji Champions League nieznacznie jednak przegrali z FC Kopenhaga. W związku z tym przyjdzie im rywalizować w mniej elitarnych, aczkolwiek wciąż szanowanych rozgrywkach. Za zakwalifikowanie się do Ligi Europy Raków otrzymał 3,63 miliona euro.

Z kolei Legia ma za sobą wymagający dwumecz z FC Midtjylland. Kwestię awansu musiały rozstrzygnąć rzuty karne, w których więcej zimnej krwi zachowali podopieczni Kosty Runjaicia. Zapewnienie sobie udziału w fazie grupowej Ligi Konferencji jest równoznaczne z wpływem do klubowego budżetu kwoty 2,94 miliona euro.

Obie ekipy kolejne pieniądze mogą "podnieść z murawy". Za każdą wygraną w fazie grupowej LE Raków otrzyma 630 tysięcy euro, zaś za remis 210 tysięcy euro. W przypadku Legii stawki prezentują się następująco - za każde zwycięstwo 500 tysięcy euro, a za podział punktów 160 tysięcy.

Jeżeli Raków wygra swoją grupę w LE, zarobi 1,1 miliona euro. Za drugą lokatę przewidziano 550 tysięcy. W Lidze Konferencji za końcowy triumf w grupie można zyskać 650 tysięcy euro, zaś za drugie miejsce 325 tysięcy.

Jeszcze większe pieniądze wchodzą w grę w fazie pucharowej. Za awans do ćwierćfinału LE można zarobić 1,8 miliona euro. Kwoty te stopniowo rosną wraz z kolejnymi rundami. Awans do finału to zarobek w wysokości 8,6 miliona euro. Podobnie wygląda sytuacja LK, lecz kwoty są niższe. Za udział w ćwierćfinale UEFA płaci milion euro. Dwa razy większą kwotę można zainkasować za wejście do półfinału. W finale przegrany zarabia trzy miliony euro, zaś zwycięzca zapewnia wpływ do klubowej kasy w wysokości pięciu milionów euro.

To jednak nie koniec benefitów, jakie Raków i Legia mogą wypracować. Istotne jest również zdobywanie punktów dla Polski w rankingu krajowym UEFA. Aktualnie nasz kraj plasuje się na 21. miejscu, co obecnie pozwala na rozpoczęcie udziału w eliminacjach Ligi Mistrzów 2025/2026 od drugiej rundy. W bieżącym sezonie Raków zaczynał kwalifikacje do Champions League od pierwszej rundy.

mtu, Polsat Sport