Kluby Arabii Saudyjskiej nie odpuszczają i nadal kuszą gwiazdy światowego formatu lukratywnymi ofertami. Jedna z nich wpłynęła właśnie do Barcelony za Roberta Lewandowskiego - piszą hiszpańskie media.

O tym, że kluby z Bliskiego Wschodu są zainteresowane pozyskaniem kapitana reprezentacji Polski pisaliśmy już jakiś czas temu. Teraz według doniesień "Diario Sport", jeden z saudyjskich klubów zaproponował "Dumie Katalonii" kupno napastnika za 40 milionów euro.

🤯🔵🔴¡Propuesta de un club saudí para llevarse a ROBERT LEWANDOWSKI!



💰 40 millones de euros



✍️ @DBR8 https://t.co/vrZpgZ02CQ — Diario SPORT (@sport) September 1, 2023

Jak można było się spodziewać, włodarze Blaugrany odrzucili ofertę, ponieważ nie chcą tracić swojego najlepszego napastnika tuż przed upływem okienka transferowego w Europie. Kończy się ono bowiem 1 września, więc FC Barcelona miałaby zaledwie kilkanaście godzin, aby znaleźć zastępstwo za króla strzelców poprzedniego sezonu La Liga.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy rywali Rakowa w Lidze Europy! Trudne wyzwania przed mistrzami Polski

Inna sprawa, że sam Lewandowski nie kwapi się, aby zmieniać pracodawcę. Długo "walczył" z włodarzami Bayernu Monachium, aby mimo ważnego kontraktu, dostać zgodę na transfer do Barcelony, a jeżeli już trafił na Camp Nou - to nie po to, aby odchodzić po sezonie. Tym bardziej, że ten miniony był zdaniem wielu ekspertów, kibiców i dziennikarzy "przejściowym" dla podopiecznych Xaviego Hernandeza. Udało się wówczas zdobyć mistrzostwo kraju, ale skończyło się na porażce w europejskich pucharach.

W tym roku FC Barcelona zamierza o wiele lepiej zaprezentować się w Lidze Mistrzów. W fazie grupowej, z której nie udało się jej wyjść rok temu, tym razem zmierzy się z FC Porto, Szachtarem Donieck i Royal Antwerp. Lewandowski kolejny raz ma odegrać kluczową rolę w zespole.

Hiszpańskie media nie podają, jaki konkretnie klub z Arabii Saudyjskiej chciał pozyskać Lewandowskiego. Wiadomo jednak, że tamtejsze zespoły mogą jeszcze szukać wzmocnień do 20 września. Dopiero wtedy kończy się tam okienko transferowe.