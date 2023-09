Remis w hicie Fortuna 1 Ligi!

Kibice śledzący to spotkanie do przerwy nie zobaczyli bramek. Choć swoich okazji do otworzenia wyniku szukali zarówno piłkarze Miedzi, jak i Wisły, ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się pokonać golkipera przeciwnej ekipy.

Druga połowa zaczęła się w wymarzony sposób dla podopiecznych Radosława Sobolewskiego. Tuż po przerwie gola na 1:0 strzelił bowiem Jesus Alfaro, dla którego była to debiutancka bramka dla nowego klubu. Asystę przy trafieniu Hiszpana zanotował jego rodak Miki Villar.

Wisła obejmuje prowadzenie w starciu z Miedzią na samym starcie drugiej połowy ⚡



Gospodarze dążyli do wyrównania i dopięli swego w 81. minucie. Gola na 1:1 strzelił Marcel Mansfeld, który pojawił się na murawie kilka minut wcześniej. Jak się okazało, bramka rezerwowego ustaliła wynik ligowego hitu.

Miedź jest liderem Fortuna 1 Ligi z 15 punktami na koncie. Wisła natomiast ma na swoim koncie dziewięć punktów i zajmuje miejsce w środku tabeli.

Miedź Legnica - Wisła Kraków 1:1 (0:0)

Bramki: Mansfeld 81 - Alfaro 46

