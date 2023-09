MotoGP: Grand Prix Katalonii. Kliknij i oglądaj

Sezon MotoGP wkracza w decydującą fazę. Z jednej strony do końca sezonu pozostaje aż 9 wyścigów, z drugiej jest to czas na podejmowanie decyzji kontraktowych. Tuż przed weekendem rozwiązana została najważniejsza zagadka. Marco Bezzecchi, w tej chwili trzeci zawodnik mistrzostw, przedłużył swój kontrakt z ekipą Valentino Rossiego i w kolejnym sezonie będzie dosiadał maszyny Ducati. Transmisja GP Katalonii w Polsacie Sport Premium 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.