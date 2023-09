Pogromczynie polskich siatkarek w finale mistrzostw Europy! Mecz pełen zwrotów akcji

Na początku tego meczu gra toczyła się punkt za punkt. Żadna z ekip nie była w stanie odskoczyć przeciwniczkom. Sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec pierwszego seta. Na boisku zaczęły dominować włoskie siatkarki. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego bardzo dobrze prezentowały się w ataku, ale potrafiły również zatrzymać oponentki blokiem. Dzięki temu wygrały sześć punktów z rzędu i sięgnęły po zwycięstwo w pierwszej części starcia (25:18).

Przegrany set zadziałał na Turczynki jak płachta na byka. Pogromczynie Polek w ćwierćfinale mistrzostw Europy rozpoczęły partię od zdobycia pięciu punktów z rzędu. Przy wyniku 12:7 doszło do niecodziennej sytuacji. Ebrar Karakurt bardzo cieszyła się po skutecznym ataku. Sędzia uznał, że atakująca prowokowała przeciwniczki i ukarał ją żółtą kartką.

Włoszki próbowały wrócić do gry w drugim secie. Mimo to zawodniczki z Turcji nie pozwoliły odebrać sobie wypracowanego wcześniej prowadzenia i wygrały drugą odsłonę 25:23.

Obraz meczu zmieniał się jak w kalejdoskopie. Do głosu ponownie doszły włoskie siatkarki, które w trzecim secie stawiały warunki na parkiecie. Szczególnie dobrze prezentowała się Paola Egonu. Atakująca była jednym z motorów napędowych większości akcji zespołu z Italii. To między innymi dzięki jej grze podopieczne Davide Mazzantiego przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę w trzecim secie (25:15).

W czwartej odsłonie tego starcia nie zabrakło emocji. Obie reprezentacje grały na zbliżonym poziomie. Przez to do końca nie było wiadomo, która ekipa zwycięży. Chłodniejszą głowę zachowały Turczynki, które wygrały czwartą partię 25:22 i doprowadziły do tie-breaka. Tureckie siatkarki poszły za ciosem i zapewniły sobie awans do finału czempionatu. W finale, który ma odbyć się w niedzielę 3 września, zmierza się z triumfatorkami Serbia - Holandia.

Turcja - Włochy 3:2 (18:25, 25:23, 15:25, 25:22, 15:6)