Puszcza się wzmacnia. Ściągnęła nowego pomocnika

30-letni Poczobut jest wychowankiem Wielimu Szczecinek. Był też piłkarzem: Gwardii i Bałtyku Koszalin, Błękitnych Stargard, Bytovii Bytów, GKS Katowice i Widzewa Łódź. Przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy Stali Rzeszów. W obecnych rozgrywkach 1. ligi wystąpił w sześciu meczach, w których zdobył dwie bramki, obydwie z rzutów karnych.

- Bardzo się cieszę, że mogłem dołączyć do zespołu. Myślę, że zwiększę rywalizację w drużynie. Oglądałem już pierwsze mecze Puszczy w ekstraklasie i na pewno jestem przygotowany na to, co prezentuje zespół i na to, co chce grać trener – powiedział Poczobut, cytowany przez oficjalny serwis internetowy klubu.

Puszcza z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje obecnie 12. miejsce w ekstraklasie. W najbliższym meczu zmierzy się w niedziele na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

JŻ, PAP