Ósme mistrzostwa Europy Bartosza Kurka! Czy pamiętasz poprzednie turnieje słynnego siatkarza?

Bartosz Kurek po raz ósmy w swej karierze gra w finałach mistrzostw Europy. Po raz pierwszy pojawił się w składzie reprezentacji Polski na ten turniej w 2007 roku, a w kolejnych edycjach zabrakło go tylko raz – w ME 2019. Jak wyglądały wszystkie starty Kurka w mistrzostwach Starego Kontynentu? Zobacz w galerii zdjęć.

Bartosz Kurek w reprezentacji Polski zadebiutował w czerwcu 2007 roku. Kilka miesięcy później znalazł się w dwunastce wybrańców selekcjonera Raula Lozano i pojechał na swe pierwsze mistrzostwa Europy. Turniej w Rosji nie był udany dla Polaków, zajęli w nim dopiero 11. miejsce, a 19-letni Kurek na boisku pojawiał się sporadycznie.

Kolejny EuroVolley był już zdecydowanie lepszy w wykonaniu reprezentacji Polski, a także dla Kurka, który wywalczył swój pierwszy medal z dorosłą kadrą. Podopieczni trenera Daniela Castellaniego sięgnęli po pierwsze w historii i jedyne do tej pory złoto.

Kolejny medal to brąz wywalczony w ME Austria/Czechy 2011, gdy drużynę prowadził Andrea Anastasi. Kurek otrzymał wówczas nagrodę dla najlepiej zagrywającego zawodnika. Kolejne turnieje w 2013, 2015 i 2017 roku przyniosły rozczarowanie – reprezentacja Polski nie zdołała zakwalifikować się do strefy medalowej.

W 2019 roku Polska wywalczyła brąz, ale wówczas w drużynie zabrakło Kurka, który leczył kontuzję. Na trzeci krążek ME musiał czekać dwa lata. W 2021 roku zespół prowadzony przez trenera Vitala Heynena zdobył brązowy medal i był to trzeci krążek ME w karierze Kurka.

W 2023 roku Kurek po raz ósmy gra w mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy w tej imprezie w roli kapitana reprezentacji Polski. Czy będzie to udany turniej dla słynnego atakującego i jego kolegów z drużyny narodowej?

Bartosz Kurek w mistrzostwach Europy w galerii zdjęć:

Ósme ME Bartosza Kurka! Czy pamiętasz poprzednie turnieje słynnego siatkarza? Zobacz galerię

RM, Polsat Sport