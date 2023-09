Jak poinformował PZPN, w kadrze zabraknie Łukasza Skorupskiego z Bologna FC i Nikoli Zalewkiego z AS Roma. Obu wykluczyły urazy, których nabawili się w meczach ligowych. W ich miejsc powołania otrzymali Kamil Grabara z FC Kopenhaga i Paweł Wszołek z Legii Warszawa.

O Skorupskim zrobiło się ostatnio głośno po tym, jak Robert Lewandowski poświęcił mu kilka słów w rozmowie z Eleven Sports i meczyki.pl. Chodziło o aferę premiową i wywiad, jakiego bramkarz udzielił kilka miesięcy temu "Przeglądowi Sportowemu".

- (...) Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy bardzo zszokowani, o czym on powiedział, po co to zrobił i dlaczego. Od razu po tej rozmowie cała drużyna spotkała się z Łukaszem. Zadaliśmy mu pytanie: czy ktoś się kłócił? Czy czegoś nie wiemy? Łukasz powiedział, że źle został zrozumiany i nie użył takich słów. Tak nam to wytłumaczył. Chcieliśmy to wyjaśnić. Cała reprezentacja była zdziwiona tym wywiadem. Czy ktoś coś ukrywa? Chcieliśmy wyjaśnienia i powiedział, że został źle zrozumiany i nie użył takich słów, jakie chciał - mówił Lewandowski w wywiadzie udzielonym Eleven Sports i meczyki.pl.

Mecz Polska - Wyspy Owcze zostanie rozegrany 7 września w Warszawie. Trzy dni później w Tiranie Biało-Czerwoni zagrają z Albanią.

N. Zalewski i Ł. Skorupski ze względu na urazy odniesione w meczach ligowych nie przyjadą na zgrupowanie rep. Polski. Zalewski doznał urazu mięśniowego, a Skorupski skręcił staw skokowy. Selekcjoner w ich miejsce powołał Pawła Wszołka (Legia) oraz Kamila Grabarę (FC Kopenhaga). — Tomasz Kozłowski (@TomaszKoz1987) September 3, 2023

Kadra reprezentacji Polski:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio), Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Empoli FC), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jan Bednarek (Southampton FC), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Mateusz Wieteska (US Cagliari Calcio)

Pomocnicy: Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Grzegorz Krychowiak (Abha Club), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Karol Linetty (Torino FC), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Michał Skóraś (Club Brugge), Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn), Karol Świderski (Charlotte FC), Adrian Benedyczak (Parma)

MC, Polsat Sport