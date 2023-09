Kolejne pewne zwycięstwo KS Kielce! Świetny mecz Alexa Dujszebajewa

Na początku meczu gra była wyrównana. Żadna z ekip nie potrafiła odskoczyć przeciwnikom. Sytuacja zmieniła się na dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy. Na boisku zaczął dominować kielecki zespół. Gospodarze nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na dobrą grę przeciwników, przez co zawodnicy drużyny z Gdańska uciekali się do faulowania oponentów. To poskutkowało trzema dwuminutowymi karami dla gdańskiego zespołu w pierwszej połowie.

Przez faule gospodarzy sędzia przez pierwsze pół godziny podyktował trzy rzuty karne na korzyść gości, które na bramki zamienił Arkadiusz Moryto. To między innymi dzięki dobrej grze reprezentanta Polski drużyna KS Kielce przed przerwą prowadziła 19:13.

Druga połowa również potoczyła się po myśli mistrzów Polski. Szczypiorniści zespołu ze stolicy województwa świętokrzyskiego już drugi raz w tym sezonie przełamali barierę 40 bramek zdobytych w jednym spotkaniu. Warto bowiem przypomnieć, że w pierwszej kolejce ORLEN Superligi drużyna KS Kielce pokonała 44:24 Chrobrego Głogów.

Ostatecznie mecz w Gdańsku zakończył się triumfem gości 41:28. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Alex Dujszebajew, który w tym spotkaniu zdobył aż 13 bramek.

W swoim kolejnym meczu kielecki zespół zmierzy się z ekipą Energa MKS Kalisz. Natomiast Energa Wybrzeże Gdańsk stanie naprzeciwko zespołu Zepter KPR Legionowo.

Energa Wybrzeże Gdańsk - KS Kielce 28:41 (13:19)