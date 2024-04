Legenda polskiej piłki ręcznej wystartuje w wyborach na prezesa związku!

O potencjalnym starcie Szmala w wyborach na szefa polskiej federacji mówiło się od dłuższego czasu. Teraz legendarny bramkarz oficjalnie zabrał głos w tej sprawie.

- To prawda. Nadszedł dzień, kiedy faktycznie chcę państwu powiedzieć, że w następnych wyborach będę startował na prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Na pewno zadadzą państwo pytanie, czy jestem gotowy. [...] Przez ostatnie kilka lat przygotowywałem się do tego. Jako młody chłopak oglądałem piłkę ręczną i marzyłem, żeby założyć bluzę z orzełkiem na piersi. To marzenie udało mi się spełnić. Moja kariera trwała do 40. roku życia. Grałem w klubach polskich i za granicą. Rozwijałem się sportowo, ale również przyglądałem się jak funkcjonują kluby. Jak wygląda organizacja meczów, promocja meczów, aby hale były wypełnione czy jak wygląda kontakt z mediami. I to co najważniejsze - jak wygląda promocja piłki ręcznej wśród dzieci - podkreślał. Jednocześnie podziękował obecnym na konferencji kolegom z reprezentacji za wsparcie oraz przedstawił najważniejsze założenia swojego programu.

W swojej bogatej karierze sportowej Szmal występował m.in. w Gwardii Opole, Hutniku Kraków, Warszawiance i Wiśle Płock. W 2003 roku wyjechał do Niemiec, gdzie dołączył do TuS Nettelstedt Lubbecke. Następnie przeszedł do Rhein-Neckar Loewen. Do Polski wrócił w 2011 roku i podpisał kontrakt z Vive Kielce. W stolicy województwa świętokrzyskiego Szmal święcił największe triumfy.

Regularnie zdobywał mistrzostwo Polski, a do tego dokładał zwycięstwa w krajowym Pucharze. W 2016 roku wraz z drużyną wygrał Ligę Mistrzów EHF. Przez dwie dekady występował również w reprezentacji Polski. Wywalczył z nią wicemistrzostwo świata w 2007 roku oraz brązowe medale mundialu w 2009 i 2015 roku. Karierę zakończył w 2018 roku.

Następnie poświęcił się pracy w roli działacza. W czerwcu 2021 roku został członkiem zarządu ZPRP - objął funkcję wiceprezesa ds. szkolenia.