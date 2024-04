System Wideo Replay wkracza do ORLEN Superligi

System VR będzie wykorzystywany od obecnego sezonu w trakcie wszystkich meczów półfinałowych, finału oraz spotkań o brąz fazy PLAY-OFF. Jego zastosowanie nie ograniczy się jedynie do ligowych rozgrywek, technologia będzie również obecna podczas wszystkich meczów Final4 ORLEN Pucharu Polski kobiet i mężczyzn rozgrywanych 3-5 maja w Kaliszu. Umowa na wykorzystanie technologii VR została podpisana na cztery lata.

- Decyzja o wprowadzeniu systemu powtórek (VR) do rozgrywek ORLEN Superligi jest odpowiedzią na globalne trendy w sporcie i stanowi kolejny krok w profesjonalizacji piłki ręcznej w Polsce. To naturalny krok w rozwoju. Praca nad wysokim poziomem prowadzenia zawodów przez arbitrów to ważny obszar zarówno dla Superligi sp. z o.o. jak i Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Dotyczy to zarówno obszarów szkoleniowych, jak i nowych rozwiązań technologicznych - mówi Komisarz ORLEN Superligi, Piotr Łebek.

Dzięki VR, możliwa będzie weryfikacja kluczowych momentów meczowych, m.in. takich jak: pełne przekroczenie linii bramkowej przez piłkę , zdobycie bramki w regulaminowym czasie gry, niebezpieczne i niesportowe zachowania poza zasięgiem wzroku sędziów, w przypadku wątpliwości poprawna identyfikacja zawodników, którzy otrzymali czerwone kartki, weryfikacja innych skomplikowanych akcji boiskowych, w których bierze udział kilku zawodników, błąd zmiany, symulowanie oraz sytuacje mające wpływ na grę w ostatnich 30 sekundach meczu.

- Bardzo się cieszę, że ORLEN Superliga zdecydowała się na wdrożenie systemu VR, który jest obecny na najważniejszych imprezach mistrzowskich i w najlepszych ligach świata. Handball to coraz szybsza gra. Nowe technologie bardzo się przydadzą w precyzyjnej ocenie sytuacji boiskowych - mówi dyrektor ds. Rozgrywek ZPRP, Mirosław Baum.

Wprowadzenie Video Replay jest kolejnym, ważnym krokiem w kierunku zapewnienia jak największej rzetelności rozgrywek. To również istotne uzupełnienie trwającego od 2021 cyklu szkoleń dla sędziów i delegatów w ramach programu „Elite 2023”, mającego na celu podniesienie poziomu i ujednolicenie linii sędziowania w meczach ORLEN Superligi.

To nie jedyna nowość technologiczna. Od sezonu 2024/2025, w rozgrywkach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet wprowadzone zostanie obowiązkowe korzystanie przez wszystkie kluby w trakcie wszystkich meczów ligowych z elektronicznego systemu żądania czasu (tzw. buzzer). System będzie zsynchronizowany z tablicą wyników, dzięki czemu po jego skorzystaniu przez trenerów automatycznie zostanie zatrzymany czas gry i uruchomiony sygnał dźwiękowy informujący o czasie dla drużyny. Buzzery zastąpią wykorzystywane dotychczas zielone kartki. Elektroniczny system żądania czasu umożliwi m.in. dokładniejsze mierzenie czasu gry: zredukowanie ryzyka błędów tablicy lub opóźnień w przyznaniu drużynie czasu.

Superliga Sp. z o.o. jest spółką zarządzającą najwyższą klasą rozgrywkową piłki ręcznej w Polsce – ORLEN Superligą i ORLEN Superligą Kobiet, odpowiadającą za prowadzenie rozgrywek, sprzedaż praw medialnych i scentralizowanych praw marketingowych.

