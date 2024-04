Oto rywalki reprezentacji Polski! Z nimi zagrają na mistrzostwach Europy

Polskie piłkarki ręczne znalazły się wraz z Francją, Hiszpanią i Portugalią w grupie C mistrzostw Europy. W czwartek w Wiedniu odbyło się losowanie. Biało-Czerwone, które szósty raz z rzędu awansowały do finałów, swoje mecze rozegrają w Bazylei. Tytułu broni Norwegia.

Podopieczne trenera Arne Senstada w eliminacjach zajęły drugie miejsce w swojej grupie, zwyciężając dwukrotnie Kosowo. Z kompletem zwycięstw awansowała Dania.



Polska kolejno zmierzy się z Francją (28 listopada), Portugalią (30 listopada) i Hiszpanią (2 grudnia).

"To nie było złe losowanie. Trzeba będzie wygrać dwa mecze, aby awansować. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić. Spotkania z Hiszpanią i Portugalią nie będą jednak łatwe. Jeżeli będziemy mieli wszystkie zawodniczki w dobrej dyspozycji, to jesteśmy w stanie wyjść z grupy" - powiedział Adrian Struzik, drugi trener reprezentacji Polski.

Biało-Czerwone w drodze rewanżu dostały na lipiec zaproszenie do Brazylii. Oba zespoły niedawno zagrały towarzyski mecz w Pile. "Na razie nie wiadomo czy tam pojedziemy. A z drugiej strony czy kluby zgodzą się zwolnić zawodniczki" - dodał szkoleniowiec.

Sześć drużyn zostało rozstawionych przed losowaniem, a ich miejsce oparto na wynikach w kwalifikacjach oraz rankingu na EHF EURO 2022 kobiet. Węgry (grupa A) i Czarnogóra (B) zagrają w Debreczynie, Francję (C) i Szwajcarię (D) przyporządkowano do Bazylei, a Austria (E) i Niemcy (F) wystąpią w Innsbrucku. Biało-Czerwone losowane były z trzeciego koszyka.

Tegoroczne Euro kobiet będzie największą jak dotąd edycją imprezy, w której po raz pierwszy wezmą udział 24 drużyny. Turniej finałowy odbędzie się w Austrii, na Węgrzech i w Szwajcarii w dniach 28 listopada a 15 grudnia.

Rundę wstępną zaplanowano w Debreczynie, Bazylei i Innsbrucku. Gospodarzami fazy zasadniczej będzie Debreczyn i Wiedeń. Final weekend, w tym mecze o medale, zostanie rozegrany w stolicy Austrii.

Polki po raz dziewiąty i szósty z rzędu wystąpią w ME. Najwyższe, piąte miejsce zajęły w 1998 roku. Na poprzednich mistrzostwach uplasowały się na 13. pozycji.

Podział na grupy ME piłkarek ręcznych:



grupa A (Debreczyn): Szwecja, Węgry, Macedonia Płn., Turcja

grupa B (Debreczyn): Czarnogóra, Rumunia, Seria, Czechy

grupa C (Bazylea): Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia

grupa D (Bazylea): Dania, Szwajcaria, Chorwacja, Wyspy Owcze

grupa E (Innsbruck): Norwegia, Austria, Słowenia, Słowacja

grupa F (Innsbruck): Holandia, Niemcy, Islandia, Ukraina

