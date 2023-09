Poznaliśmy MVP mistrzostw Europy siatkarek! Wybór nie wzbudził kontrowersji

Nagrodę dla najlepszej siatkarki (MVP) mistrzostw Europy siatkarek 2023 otrzymała Melissa Vargas. Ta sama zawodniczka w lipcu odebrała nagrodę MVP Ligi Narodów oraz wyróżnienie dla najlepszej atakującej. W obu przypadkach był to trafny wybór, bo Vargas była kluczową postacią reprezentacji Turcji i w dwóch turniejach poprowadziła tę drużynę do złotego medalu.

Zobacz także: Ogromne emocje w finale mistrzostw Europy! Turczynki ze złotym medalem

Melissa Vargas urodziła się 16 października 1999 roku w mieście Cienfuegos na Kubie. W 2021 roku otrzymała obywatelstwo tureckie, a od obecnego sezonu występuje w reprezentacji tego kraju. Gra w klubie Fenerbahce Stambuł.



Najlepsze akcje Melissy Vargas w ME siatkarek 2023:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Od kiedy atakująca dołączyła do reprezentacji, tureckie siatkarki są nie do zatrzymania. Dwa turnieje tegoroczne turnieje przyniosły Turcji dwa złote medale. Vargas w finałowym meczu ME siatkarek przeciwko Serbii wywalczyła aż 41 punktów (38/69 = 55% skuteczności w ataku + 3 asy serwisowe).

RM, Polsat Sport