Ogromne emocje w finale mistrzostw Europy! Turczynki ze złotym medalem

W pierwszym secie kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Obraz gry zmieniał się jak w kalejdoskopie. Momentami to Serbki odskakiwały przeciwniczkom, tylko po to, by za chwilę Turczynki objęły prowadzenie. Przy wyniku 26:25 dla reprezentacji Serbii atakiem w boisko nie trafiła Hande Baladin. Dzięki temu mistrzynie świata wygrały pierwszą część tego starcia.

ZOBACZ TAKŻE: Wyrównany mecz w polskiej grupie ME siatkarzy! Pierwsze zwycięstwo w turnieju

Na początku drugiego seta lepiej na parkiecie prezentowały się zawodniczki z Turcji. Po asie serwisowym Ebrar Karakurt selekcjoner reprezentacji Serbii Giovanni Guidetti wziął czas, by zmotywować swoje podopieczne. Jego starania nie przyniosły jednak zamierzonych efektów. Turczynki wygrały drugą partię 25:21. Seta celną zagrywką zakończyła Melissa Vargas.

Warto zaznaczyć, że atmosfera panująca w obiekcie podczas tego finału była niepowtarzalna. Reprezentantki Turcji po każdym zdobytym punkcie skakały i krzyczały z radości. Wtórowało im tysiące tureckich kibiców, którzy zebrali się w hali Palais 12 w Brukseli, by dopingować swoje ulubienice.

Serbki nie zamierzały się jednak poddawać. Chociaż Turczynki były na prowadzeniu przez większość trzeciego seta, to pod jego koniec ich przeciwniczki zdobyły sześć punktów z rzędu. To dzięki temu mistrzyniom świata udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w tej partii (25:22).

Gra w czwartym secie była bardzo wyrównana. Zawodniczki po obu stronach siatki były bardzo skuteczne w ataku. Należy bowiem przypomnieć, że w finale mistrzostw Europy występowały jedne z najlepszych atakujących na świecie - Ebrar Karakurt, Melissa Vargas i Tijana Bosković. To między innymi dzięki ich grze mecz o złoty medal był tak widowiskowy.

Chłodniejszą głowę pod koniec czwartego seta zachowały zwyciężczynie tegorocznej edycji Ligi Narodów. Tureckie siatkarki triumfowały w przedostatnim secie 25:22. Szczególnie dobrze w tej odsłonie na parkiecie prezentowała się Vargas, która stanowiła motor napędowy wielu akcji swojej drużyny.

O wyniku ostatniego meczu mistrzostw Europy siatkarek musiał zatem zadecydować tie-break. W brukselskiej hali panowały ogromne emocje. Udzieliły się one również trenerom obu reprezentacji - Guidetti, który jest selekcjonerem serbskiej drużyny, został ukarany żółtą kartką za dyskusję z arbitrem.

Po wyrównanej grze w ostatniej części starcia po zwycięstwo sięgnęły Turczynki. Tym samym siatkarki, które w ćwierćfinale turnieju wyeliminowały Polki, zostały mistrzyniami Europy. Serbki zakończyły czempionat ze srebrnym krążkiem, natomiast na najniższym szczeblu podium stanęły Holenderki, które w meczu o trzecie miejsce pokonały Włoszki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Serbia - Turcja 2:3 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15)