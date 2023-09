Siatkarska potęga bez medalu mistrzostw Europy! Trzy sety w meczu o trzecie miejsce

W pierwszym secie przewagę miały skuteczniejsze w ataku Holenderki. W środkowej części seta odskoczyły na trzy oczka (14:11), później na cztery (16:12, 20:16). W końcówce prowadziły 23:19 i wydawało się, że pewnie wygrają. Końcówka była jednak bardzo nerwowa, bo Włoszki złapały kontakt (23:22). Indy Baijens uderzeniem ze środka wywalczyła piłkę setową dla Holandii (24:22), w kolejnej akcji odpowiedziała Ekaterina Antropova, która jednak po chwili przestrzeliła zagrywkę (25:23).

Drugą odsłonę udanie rozpoczęły siatkarki Italii (1:4), ale rywalki szybko odrobiły straty (8:8). Później poszła niesamowita punktowa seria Pomarańczowych – od stanu 9:11 do 16:11, przy kapitalnej grze blokiem reprezentacji Holandii. Wydawało się, że ten fragment przesądzi o losach seta, tym bardziej, że w kolejnych akcjach Holenderki utrzymywały przewagę (19:14). Włoszki ruszyły jednak do odrabiania strat. Złapały kontakt po dwóch asach serwisowych Antropovej (21:20), następnie odrobiły straty (22:22) i pierwsze miały piłkę setową po punktowej zagrywce Mariny Lubian (23:24). Holenderki doprowadziły do gry na przewagi i wygrały ją dzięki dobrej postawie w bloku (28:26).

W trzeciej partii, po wyrównanym początku, przewagę zaczęły budować Holenderki (12:9). Siatkarki Italii odrobiły straty, ale znów poszła seria Pomarańczowych – z wyniku 14:14 zrobiło się 18:14. Włoskiej ekipie nie pomogło już nawet wejście Paoli Egonu. Z akcji na akcję medal oddalał się coraz bardziej. Celeste Plak wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Nika Daalderop zakończyła rywalizację o brązowy medal atakiem po bloku rywalek (25:20).

Najwięcej punktów: Nika Daalderop (17), Marrit Jasper (13), Indy Baijens (12), Celeste Plak (11) – Holandia; Elena Pietrini (18), Ekaterina Antropova (15), Marina Lubian (10) – Włochy. Holenderki wyraźnie lepsze w bloku (12–6).

Reprezentacja Włoch nie obroniła tytułu wywalczonego w 2021 roku, nie znalazła się również na podium tegorocznego turnieju. Holandia wywalczyła ósmy medal w historii swych występów w mistrzostwach Europy. Po raz ostatni była na podium w 2017 roku, gdy przegrała w finale z Serbią, a na poprzednich mistrzostwach zajęła czwarte miejsce.

Holandia – Włochy 3:0 (25:23, 28:26, 25:20)

Holandia: Sarah van Aalen, Marrit Jasper, Juliet Lohuis, Celeste Plak, Nika Daalderop, Indy Baijens – Florien Reesink (libero) oraz Elles Dambrink, Laura Dijkema, Eline Timmerman, Hester Jasper, Kirsten Knip. Trener: Felix Koslowski.

Włochy: Miriam Sylla, Marina Lubian, Alessia Orro, Elena Pietrini, Anna Danesi, Ekaterina Antropova – Eleonora Fersino (libero) oraz Francesca Bosio, Beatrice Parrocchiale, Paola Egonu, Alice Degradi. Trener: Davide Mazzanti.

RM, Polsat Sport