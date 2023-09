Nowe wyzwania, nowe możliwości. SuperLIGA S.A. pod nowym kierownictwem

Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk, utytułowana szpadzistka i była minister sportu, w latach 2021-2023 kierowała SuperLIGĄ S.A. Jej niezłomna determinacja, wizja oraz zaangażowanie przyczyniły się do rozwoju LOTTO SuperLIGI, budowy silnych struktur organizacyjnych, pozyskania partnerów oraz wprowadzenia do ligi takich tenisowych legend jak Agnieszka Radwańska, Łukasz Kubot czy Jerzy Janowicz. Dzięki jej wizji i pracowitości LOTTO SuperLIGA stała się nie tylko miejscem zmagań najlepszych zawodników, ale również wiodącą marką w świecie sportu. Jak mówi Artur Bochenek, Wiceprezes Zarządu SuperLIGA S.A.: "Pani Prezes Dmowska-Andrzejuk odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu oblicza SuperLIGI S.A. Jej wkład w dotychczasowy sukces jest nieoceniony."

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek skomentowała porażkę i utratę pozycji lidera WTA. "To wiele znaczy"

Lecz każda organizacja, aby rosnąć, potrzebuje ewolucji. W erze ciągłych zmian i nowych wyzwań, SuperLIGA S.A. otwiera nowy rozdział pod wodzą Patryka Jarosława Gajdy. Jego imponująca kariera w branży IT, doświadczenie w tworzeniu technologii dla światowych gigantów oraz niekwestionowana pasja do tenisa czynią go idealnym kandydatem do kierowania naszym projektem. W ramach prowadzonej działalności współtworzył technologie dla startupów z Doliny Krzemowej, które osiągnęły status unicornów (m.in. servicetitan.com, music.com). Patryk Gajda to biznesmen nowej generacji – dynamiczny, ambitny i zdeterminowany.

„Moja wizja rozwoju SuperLIGI wynika z głębokiego zrozumienia rynku i współpracy z ekspertami. Chcemy, aby SuperLIGA zarówno jako marka, ale również pod kątem sportowego poziomu była rozpoznawalna w całej Europie. Zależy nam również na promocji i wsparciu młodych tych, którzy za kilka lat stanowić będą o sile polskiego tenisa. Wierzę, że w Polsce mamy bardzo duży tenisowy potencjał i wiele talentów na miarę Igi Świątek czy Huberta Hurkacza. Jesteśmy tu, by je odkryć i wesprzeć.” – mówi Patryk Gajda, nowy Prezes Zarządu SuperLIGI S.A.

W grudniu tego roku fani tenisa będą mogli śledzić emocje finałów LOTTO SuperLIGI, podczas których cztery najlepsze zespoły zmierzą się w turnieju LOTTO SuperLIGA - FINAL FOUR, a sezon zwieńczy uroczysta GALA SuperLIGI.

Chociaż zmiana w kierownictwie jest ważnym momentem w historii SuperLIGI S.A. jedno pozostaje niezmienne: nasze zaangażowanie w promocję tenisa, rozwój sportu zawodowego, wsparcie dla młodych zawodników i dostarczanie kibicom niezapomnianych emocji.

Sponsorem tytularnym rozgrywek jest marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy. W gronie sponsorów znaleźli się również: PZU, Krajowa Grupa Spożywcza, Enea, Kanga, Recman oraz enel-sport. Projekt jest objęty oficjalnym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

KN, Informacja prasowa